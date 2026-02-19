Messina. Dimissioni in vista e pioggia di delibere per gli eventi del 2026

Palazzo Zanca ipoteca il calendario fino a ottobre

MESSINA – A pochi giorni dall’efficacia delle dimissioni del sindaco Federico Basile, depositate lo scorso 7 febbraio e destinate a diventare irrevocabili il prossimo 27 febbraio, a Palazzo Zanca si accelera il passo.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli, così la Giunta Basile ha approvato una serie di provvedimenti che ipotecano il calendario degli eventi cittadini per i prossimi mesi. Una programmazione a lungo termine che copre Pasqua, l’estate e gli appuntamenti internazionali, tracciando la rotta per chiunque siederà sulla poltrona più alta del Comune, che sia il commissario o il nuovo sindaco (con lo stesso Basile già pronto alla ricandidatura).

Una corsa contro il tempo

L’amministrazione vuole dare continuità al progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi” prima che scatti il termine dei venti giorni dalle dimissioni. Le delibere appena esitate sono atti che impegnano fondi (principalmente Poc Metro) e definiscono intese operative per i prossimi mesi.

Festa degli Spampanati – Pasqua 2026

La Giunta ha stanziato 3mila euro per sostenere il tradizionale evento pasquale che culmina con l’incontro tra i simulacri del Cristo Risorto e della Madonna in Piazza Duomo. L’atto mira a preservare una tradizione secolare che rappresenta un forte momento di coesione identitaria e attrazione turistica per il periodo pasquale.

Festa della Madonna della Lettera – 3 giugno 2026

Per la festa della Patrona, sono stati prenotati 12mila euro. Il provvedimento copre non solo le celebrazioni religiose, ma anche gli eventi collaterali curati dal Centro Interconfraternale Diocesano, tra cui la IV edizione della “Notte Mariana”, consolidando il ruolo di Messina come città di riferimento per il turismo religioso nel Mediterraneo.

Notte Bianca per Sant’Antonio – 13 e 14 giugno 2026

Approvata la compartecipazione di 7mila euro per la tredicesima edizione di uno degli eventi più partecipati della città. La delibera assicura la copertura per la processione del Carro Trionfale e per le attività della Notte Bianca, inserendo l’appuntamento nel piano di marketing territoriale per il rilancio del marchio cittadino.

Estate 2026 al Giardino Corallo – Giugno/Ottobre 2026

È tra le delibere più corpose dal punto di vista economico (43mila euro) e temporale. Prevede oltre 60 giornate di eventi, tra cui spicca il “Villaggio Mondiale” per i campionati Fifa 2026 con maxischermo e ospiti internazionali. Il cartellone si aprirà con il concerto della star internazionale Anggun e prevede 20 giornate a disposizione del Comune per iniziative proprie.

Beach Pro Tour Futures – 2-5 luglio 2026

Messina si conferma al centro del Beach Volley mondiale. La Giunta ha stanziato 50mila euro per ospitare in Piazza Duomo una delle sole due tappe italiane del circuito internazionale Fivb. L’atto blinda l’organizzazione di un evento che, secondo i dati analizzati dall’amministrazione, garantisce un ritorno economico e di immagine di altissimo livello per il tessuto commerciale locale.

