Rometta ancora senza postamat, fissato l'incontro col Prefetto

Manca ancora il postamat a Rometta Centro, mentre quello di Rometta Marea risulta spesso lento o fuori uso. Fissato l’incontro col Prefetto

ROMETTA – Prosegue la protesta, nel romettese, per l’assenza di un postamat nella zona del centro mentre quello presente a Rometta Marea continua a soffrire di rallentamenti e malfunzionamenti. Dopo la costituzione di un comitato spontaneo, nei giorni scorsi, con il supporto dell’amministrazione e col sindaco in prima linea si punta adesso a chiedere un intervento del Prefetto di Messina.

«Martedì 21 febbraio, insieme con i rappresentanti del comitato di cittadini che si è costituito -scrive il sindaco Nicola Merlino- saremo ricevuti da Sua eccellenza il sig. Prefetto, al quale rappresenteremo la non più accettabile situazione degli Uffici postali di Rometta e le iniziative che abbiamo programmato di intraprendere».

La protesta non si ferma alla sola assenza di un postamat nella zona del centro, dove molti anziani sono costretti a recarsi a Rometta Marea o nei comuni limitrofi. Sotto i riflettori anche i locali dell’ufficio postale del centro, situato presso San Cono e per il quale si lamenta una scarsa ampiezza dei locali che costringe i cittadini a fare la fila fuori dagli uffici -con tutte le conseguenze del caso, soprattutto per gli anziani, nelle giornate di pioggia.

Un passo in avanti era stato fatto, tuttavia, lo scorso mese quando era stato annunciato che l’ufficio postale di San Cono sarebbe tornato ad essere operativo 6 giorni su 7. Adesso non resta che attendere l’incontro col Prefetto per capire come si evolverà la questione.

