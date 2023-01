Svolta per l’ufficio postale di Rometta, si torna agli orari pre-covid

Mentre prosegue la protesta per l’installazione del postamat a Rometta, una novità da Poste Italiane per gli orari degli uffici di San Cono

ROMETTA – Gli uffici postali di San Cono, a Rometta, torneranno ad essere operativi 6 giorni su 7. Ad annunciarlo è il sindaco Nicola Merlino, dopo aver ricevuto una comunicazione ufficiale da Poste Italiane.

Un primo importante risultato per la zona di Rometta Centro, dove nei giorni scorsi era scoppiata la protesta a causa dell’assenza di un postamat -per il quale ancora si attende l’installazione. Non solo: con la costituzione di un comitato spontaneo per chiedere maggiore attenzione da Poste Italiane per il comune messinese si sono accesi i riflettori anche su Rometta Marea, dove il postamat risulta ormai poco funzionale e oggetto di diverse criticità come malfunzionamenti e rallentamenti anche per le operazioni più semplici.

Adesso si attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda, i componenti del comitato -che godono anche del supporto dell’amministrazione e del consiglio comunale- si sono detti pronti ad agire con tutti i mezzi a propria disposizione affinché Rometta, dove è assente anche il bancomat, possa avere dei postamat funzionanti.

