Rometta, la giunta approva Dup e bilancio di previsione 2023/2025

Pronti ad approdare in consiglio comunale il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione, appena approvati dalla giunta di Rometta

ROMETTA – Via libera al Documento unico di programmazione (Dup) e al bilancio di previsione 2023/2025. Dalla giunta comunale di Rometta, guidata dal sindaco Nicola Merlino, l’approvazione che porterà adesso alla discussione in aula.

«Così operando l’Amministrazione di Rometta -scrive Merlino sui social- mette il Consiglio comunale nella condizione di concorrere alla realizzazione degli obiettivi e ad appropriarsi pienamente delle sue funzioni di indirizzo e di controllo, e consente, inoltre, ai responsabili delle Aree Amministrative di poter agire, già a decorrere dal 2 gennaio 2022, per la realizzazione degli obiettivi che sono stati loto assegnati».

Il sindaco ha sottolineato che con l’approvazione dei due strumenti amministrativi sarà possibile garantire tutti i servizi sino ad ora erogati dal Comune, ma sono diversi gli interventi che saranno realizzati nel corso del prossimo triennio: alcuni sono stati già annunciati nei giorni scorsi come la nuova strada di collegamento tra le grotte saracene e Porta Castello o gli interventi previsti per l’ex mattatoio. Uno molto atteso sarà realizzato già nel primo mese del nuovo anno, come annuncia lo stesso primo cittadino: si tratta dell’impianto di illuminazione sul ponte che collega Rometta Marea a Spadafora. Il Comune di Rometta interverrà, infatti, per installare l’impianto di illuminazione sulla zona del ponte ricadente nel proprio territorio.

Altri interventi riguarderanno la scuola con la realizzazione di due nuovi asili nido, interventi sugli impianti energetici dei plessi e sull’edificio dell’attuale scuola materna. Previsti interventi anche sulla viabilità, si parla di interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare la sicurezza e la circolazione delle strade comunali.

Articoli correlati