Rometta. Nuovo defibrillatore alla delegazione municipale

Il defibrillatore, donato dall’Associazione 98043, è stato installato presso la delegazione municipale di Rometta Marea

ROMETTA – Un nuovo defibrillatore DAE a disposizione della cittadinanza, a Rometta. Il dispositivo è stato donato al Comune dall’Associazione 98043 che, a sua volta, lo ha ricevuto da “Senior – L’età della saggezza Onlus” e da “Confagricoltura Messina”.

Il defibrillatore DAE è stato installato presso la delegazione municipale di Rometta Marea, all’esterno ma entro i confini dell’area videosorvegliata, così da essere fruibile a chiunque si trovi in situazione di emergenza.

Il presidente dell’Associazione 98043, Antonio Fisichella, ha sottolineato come sia importante per il territorio avere a disposizione un defibrillatore: «Ogni minuto senza defibrillatore -ha dichiarato- può costare una vita. In Italia 60.000 persone muoiono ogni anno per arresto cardiaco improvviso. Agire in tempo non è un’opzione, ma una scelta consapevole che può restituire una vita».