Rometta. Pioggia di finanziamenti: due cantieri e un’autobotte

Il Comune di Rometta ha ricevuto due importanti finanziamenti, che permetteranno l’avvio di due cantieri e l’acquisto di un’autobotte

ROMETTA – Sono ben tre i finanziamenti ricevuti dal Comune di Rometta, che si appresta ad avviare due cantieri e ad acquistare una nuova autobotte che sarà utilizzata nelle situazioni di emergenza.

Il primo finanziamento ammonta a 89.269,44 euro e permetterà di avviare i lavori di ripristino e sistemazione di un marciapiede nella frazione di San Cono, sulla Strada Provinciale 57. Il secondo finanziamento, invece, ammonta a 53.811,65 euro e sarà destinato alla realizzazione di una recinzione perimetrale lungo il parcheggio del Capo Filari, a Rometta Marea.

Il Comune acquisterà una nuova autobotte

Finanziamento da 169.580 euro, invece, dal Dipartimento di Protezione Civile Regionale per l’acquisto di una nuova autobotte da 6000 litri. Dopo l’acquisto dell’autobotte, il Comune di Rometta dovrà stipulare una convenzione con la Protezione Civile Regionale, garantendo l’operatività del mezzo in situazioni di necessità anche per interventi fuori dal territorio comunale.

Soddisfatto il sindaco Nino Cirino, che ha voluto esprimere un plauso anche al vice sindaco Giuseppe Saija: «Abbiamo ricevuto due finanziamenti per l’avvio di altrettanti cantieri -ha dichiarato- oltre ad un finanziamento per l’acquisto di un’autobotte. Non posso che ritenermi soddisfatto per questo risultato e per l’operato del mio vice sindaco, che mi ha coadiuvato nell’intercettazione dei fondi e nella partecipazione ai bandi di gara».