Rompe i vetri delle auto con una stampella per rubare all’interno: arrestato un 60enne

La polizia ha colto in flagranza di reato l'uomo: aveva già danneggiato tre vetture a Cristo Re e ha tentato la fuga

MESSINA – Ha danneggiato con una stampella alcune auto parcheggiate nei pressi di un bar di Cristo Re, rompendone i vetri e rubando alcuni oggetti al loro interno. È stato arrestato dagli agenti di polizia un uomo di 60 anni, originario di Reggio Calabria, colto in flagranza di reato di furto pluriaggravato e tentato furto pluriaggravato.

Allertati al numero unico d’emergenza 112, i poliziotti sono giunti sul posto per intercettare il 60enne, che aveva già danneggiato alcune vetture. All’arrivo delle volanti con dispositivi luminosi e sonori accesi, il soggetto ha tentato la fuga ma è stato fermato. Durante la successiva perquisizione sono stati ritrovati gli oggetti rubati e anche strumenti utilizzati per l’effrazione.