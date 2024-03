Rosa Chemical nel pre partita di Akademia. Costantino: “Qualcosa di mai visto”

Grande novità lo show case del cantante per avvicinare il pubblico. Coach Bonafede: "Toccherà poi a noi farli innamorare della pallavolo"

MESSINA – Il PalaRescifina si prepara ad ospitare l’ultima sfida della seconda fase del campionato di Akademia Città di Messina. Sabato pomeriggio alle ore 16 la sfida contro Mondovì, che all’andata si impose al tie break lasciando più di un rimpianto nella formazione messinese che non sfruttò match point nel quarto set. Questa volta i punti in palio conteranno di meno visto che i giochi per i playoff sono fatti, ma sarà comunque un test importante in vista appunto della semifinale per la promozione in A1 e soprattutto perché nel pre gara si esibirà Rosa Chemical. Il concerto, della durata di 45 minuti, prenderà il via alle ore 15 accompagnando il riscaldamento delle atlete. Il cantante, molto amato dai giovani, è stato fra i protagonisti indiscussi dell’edizione 2023 di Sanremo con il brano “Made in Italy”.

Questo appuntamento si va a inserire in una giornata più ampia che prevede, a partire dalle 11, una serie di attività organizzate in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Territoriale di Messina. Si svolgerà, infatti, negli spazi esterni del “PalaRescifina” la tappa promozionale di Volley S3, con l’allestimento di tre campi e uno dedicato al Sitting Volley. Sono anche in programma giochi per i più piccoli, con i gonfiabili forniti da “Neverland” e la possibilità di pranzare al punto ristoro del palazzetto.

Costantino: “Sono convinto che sarà un successo”

L’iniziativa, denominata “Akademia Sport and Music” e realizzata in collaborazione con il Comune di Messina, viene presentata così dal numero uno di Akademia Fabrizio Costantino: “Sabato 30 Marzo avremo il piacere di ospitare Rosa Chemical durante il pre-gara, con l’obiettivo di divertire il pubblico e caricare tutti i presenti. E’ qualcosa che non si è mai visto prima in una gara di volley in serie A e, sono convinto, che sarà un successo. Quando si unisce lo sport alla musica lo spettacolo è assicurato”.

“Anche in questo caso – prosegue il presidente Costantino – abbiamo dedicato tante energie ad un aspetto, quello dell’inclusività, che necessità cura e massima attenzione perché coinvolge anzitutto persone che meritano di poter esprimere pienamente la propria identità, il proprio valore. Crediamo che lo sport sia uno strumento prezioso in tal senso e con la dottoressa Asquini siamo riusciti a trovare subito la formula giusta per procedere”.

Un’occasione anche per coach Bonafede

Intervenuto in merito durante l’ultima conferenza stampa in casa coach Fabio Bonafede ha detto: “È fantastica (la società, ndr) e compie tutte le iniziative possibili. Spero che si venga a sentire i cantanti e ci si innamori della pallavolo; dovremo essere noi non solo squadra ma anche società ad accoglierli bene e far appassionare chi sarà presente, che si vinca o si perda”.

