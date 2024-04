Rosario Magazzù: “La mia nuova canzone in un’Alì da scoprire”

Il cantante e insegnante messinese è al secondo singolo, "Giochiamo a perderci", con un video "tra le viuzze uniche di un borgo da valorizzare"

MESSINA – “Mi chiamo Rosario Magazzù. Sono un insegnante di scuola primaria con la passione per la musica e lo spettacolo. Oltre a insegnare, che è la cosa che amo di più, faccio il cantante, presentatore di eventi in piazze e teatri e lo speaker radiofonico in quella che è la mia famiglia artistica: Radio Zenith a Messina Fm 95.7. Sono uno showman, almeno gli altri mi definiscono così. Il 5 aprile è uscito il mio secondo inedito, dal titolo “Giochiamo a perderci“, realizzato tra Messina e Modena e scritto da Maria Carola Giardina. Una cantautrice che lo scorso anno ha vinto un premio per la scrittura promosso da Mogol”. Rosario Magazzù si presenta così. Il video della canzone è ambientato ad Alì. “Mi auguro che tutti coloro che ascolteranno il mio brano e vedranno le immagini possano incuriosirsi per poi visitare questo Comune della Città metropolitana di Messina. Sono certo che sarà un colpo di fulmine, come lo è stato per me”, sottolinea.

Aggiunge l’insegnante/cantante messinese: “Il brano ha visto la collaborazione del maestro Gianluca Sturniolo e di Joe Nevix e naturalmente di Maria Carola, che oltre a scriverlo mi è stata sempre vicina e mi ha regalato anche i cori. Questa canzone è autobiografica: parla di un momento della mia vita in cui ho vissuto un amore che non era corrisposto. Ma ho accettato ogni rischio pur di viverlo, sapendo che sarebbe stata una partita già persa in partenza. Nel videoclip, l’amore è personificato da una ballerina classica con la quale gioco una partita a scacchi. L’amore muove le pedine e si prende gioco spesso dei nostri sentimenti. E, davanti a questa scacchiera che è una metafora della vita, in questo duello, quello che rischia di più è il cuore. E arriva inaspettato lo scacco matto”.

“Nei video delle canzoni valorizzo il territorio messinese”

Mette in evidenza Magazzù: “Nei miei progetti musicali, amo far scoprire il nostro territorio. Amo la mia Sicilia, soprattutto la provincia di Messina, dove vivo. Il mio obiettivo è quello di dare visibilità a quei borghi bellissimi che meritano di essere riscoperti. I videoclip dei miei brani sono delle vere e proprie cartoline della nostra Messina. Luoghi ricchi di storia e tradizione e con paesaggi e colori unici come Alì”.

“Mi sono innamorato di Alì”

Spiega Magazzù: “Proprio la scorsa estate ho avuto la possibilità di esibirmi in uno evento in piazza ad Alì e mi sono innamorato di questo borgo, con le sue stradine, le sue tradizioni e un panorama spettacolare. Così immediatamente ho parlato con il sindaco, che ha sposato il progetto: nel video di “Giochiamo a perderci“ si valorizzano le sue viuzze. Anche per il mio primo inedito, “Favoloso”, ho scelto di promuovere il nostro territorio e la nostra bella provincia di Messina. In quel caso, Taormina”.

Conclude il cantante: “L’ultimo video è stato diretto da Cingari e sono presenti Alessia Merlino, Anna Evangelista, Giusy Gregorio e Laura Musumarra, che con la loro danza e bellezza hanno reso ancora più magico questo progetto. Ringrazio ancora Radio Zenith e l’amministrazione comunale di Ali. Raccomando a tutti di ascoltare “Giochiamo a perderci“ e di visitare Alì”.