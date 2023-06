Il sogno realizzato d'incidere una propria canzone. Rosario e il suo ritorno a Messina "Favoloso" VIDEO - Tempostretto

Tornato a Messina dopo 19 anni a Milano. “Scoperto” da una radio locale grazie alla sua esibizione a piazza Duomo alla manifestazione “Un palco per tutti”

MESSINA. Rosario Magazzù, maestro di scuola media, ruolo che ha svolto per bene 19 anni a Milano, prima di tornare a Messina. Un amore per la sua terra pari a quello per la musica, passione che lo ha portato ad esibirsi sul palco di piazza Duomo lo scorso dicembre, durante la manifestazione voluta dal Comune di Messina per gli artisti emergenti, appunto “Un palco per tutti”. Grazie a quella interpretazione è stato notato da Radio Zenith, emittente locale sempre aperta ai talenti nostrani. Lo sbarco nel mondo della radio, l’amicizia con Teresa Impollonia, e la possibilità di realizzare un suo grande desiderio: incidere un brano inedito.

Il primo inedito

È nata così la canzone dal titolo “Favoloso”, scritta da Marcello Rando e musicata da Joe Bertè: “Ho realizzato un sogno” racconta Rosario “La canzone è un omaggio a tutte quelle persone che non si arrendono, ma che trasmettono positività e gioia nonostante tutto. Voglio ringraziare l’amministrazione comunale per l’opportunità che ha dato a me e a tanti altri di poter cantare sul palco di piazza Duomo. Invito il Comune a realizzare nuove manifestazione del genere, Messina è piena di talenti che vanno spronati, va data loro solo una possibilità di mettersi in mostra”.