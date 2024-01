Incidente stradale a Rosarno, due giovani sono morti e un terzo ferito

Una Y10 con a bordo tre ragazzi poco più che ventenni, ha impattato violentemente con un pilastro in cemento

ROSARNO – Due persone decedute e una terza rimasta ferita gravemente, è il bilancio di un incidente stradale autonomo avvenuto la scorsa notte a Rosarno. Per cause in corso di accertamento, una Y10 con a bordo tre ragazzi poco più che ventenni, ha impattato violentemente con un pilastro in cemento. L’urto è stato violento e fatale per il conducente e per una ragazza che era seduta accanto, mentre a causa delle gravi ferite riportate, il passeggero che occupava il sedile posteriore è stato trasportato in codice rosso presso gli ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

Sul posto è stato necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco di Palmi, per estrarre dalle lamiere contorte i tre occupanti.