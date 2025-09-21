 Round Aeolian Race, la vela d'altura torna protagonista alle Isole Eolie

Round Aeolian Race, la vela d’altura torna protagonista alle Isole Eolie

Simone Milioti

Round Aeolian Race, la vela d’altura torna protagonista alle Isole Eolie

domenica 21 Settembre 2025 - 10:00

Dal 26 al 28 settembre la settima edizione, 140 miglia di regate previste, già oltre 40 le imbarcazioni iscritte

CAPO D’ORLANDO – Si avvicina la 7ª edizione della Round Aeolian Race – Trofeo Ammiraglio di Squadra Giovanni Iannucci, in programma dal 26 al 28 settembre 2025. 140 miglia di regate, per la manifestazione organizzata dallo Yacht Club Capo d’Orlando (YCCO) già pronta a battere record e ad accendere i riflettori sulle Eolie e sulla costa tirrenica siciliana.

Ad oggi sono già oltre 40 le imbarcazioni iscritte, con una flotta che si preannuncia tra le più eterogenee e competitive di sempre. Sempre più nutrita la presenza dei multiscafi, con una partecipazione di ben 8 imbarcazioni, segno della crescita della specialità anche nel contesto offshore mediterraneo. Altra grande novità di questa 7ª edizione è la collaborazione con Yellow Brick, provider internazionale di tracking: grazie all’app YB Tracking, sarà possibile infatti seguire live ogni miglio della regata, dando al pubblico e agli appassionati uno strumento innovativo per vivere la competizione in tempo reale.

«Siamo orgogliosi di come la Round Aeolian Race sia cresciuta in questi anni – sottolinea Francesco Federico, Presidente dello Yacht Club Capo d’Orlando – Questa 7ª edizione segna un nuovo livello di partecipazione e visibilità. Numeri importanti, presenze prestigiose e una tecnologia che ci avvicina ancora di più al pubblico: tutti ingredienti per un evento di grande valore tecnico e sportivo. Dopo il Campionato Italiano di questa estate, la Round Aeolian Race conferma YCCO come punto di riferimento per la vela d’altura nel Mediterraneo».

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Anticicloni subtropicali più intensi e persistenti, più energia in atmosfera per i fenomeni violenti
“Palestina libera e fermiamo il genocidio”, il corteo a Messina FOTO e VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED