Round Aeolian Race, la vela d’altura torna protagonista alle Isole Eolie

Dal 26 al 28 settembre la settima edizione, 140 miglia di regate previste, già oltre 40 le imbarcazioni iscritte

CAPO D’ORLANDO – Si avvicina la 7ª edizione della Round Aeolian Race – Trofeo Ammiraglio di Squadra Giovanni Iannucci, in programma dal 26 al 28 settembre 2025. 140 miglia di regate, per la manifestazione organizzata dallo Yacht Club Capo d’Orlando (YCCO) già pronta a battere record e ad accendere i riflettori sulle Eolie e sulla costa tirrenica siciliana.

Ad oggi sono già oltre 40 le imbarcazioni iscritte, con una flotta che si preannuncia tra le più eterogenee e competitive di sempre. Sempre più nutrita la presenza dei multiscafi, con una partecipazione di ben 8 imbarcazioni, segno della crescita della specialità anche nel contesto offshore mediterraneo. Altra grande novità di questa 7ª edizione è la collaborazione con Yellow Brick, provider internazionale di tracking: grazie all’app YB Tracking, sarà possibile infatti seguire live ogni miglio della regata, dando al pubblico e agli appassionati uno strumento innovativo per vivere la competizione in tempo reale.

«Siamo orgogliosi di come la Round Aeolian Race sia cresciuta in questi anni – sottolinea Francesco Federico, Presidente dello Yacht Club Capo d’Orlando – Questa 7ª edizione segna un nuovo livello di partecipazione e visibilità. Numeri importanti, presenze prestigiose e una tecnologia che ci avvicina ancora di più al pubblico: tutti ingredienti per un evento di grande valore tecnico e sportivo. Dopo il Campionato Italiano di questa estate, la Round Aeolian Race conferma YCCO come punto di riferimento per la vela d’altura nel Mediterraneo».