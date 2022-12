"Rovistando nei miei silenzi", Rosanna Affronte presenta il suo ultimo libro - Tempostretto

Incontro culturale nel salone degli specchi, a Palazzo dei Leoni

MESSINA – La preziosa risorsa dell’ascolto al centro di un evento dibattito OGGI, 1 dicembre, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni alle 16. Moderato dal giornalista Marco Bonardelli, l’incontro prende spunto dall’ultimo libro della scrittrice calabrese Rosanna Affronte “Rovistando nei miei silenzi”(disponibile in librerie e store digitali per la collana “Nuove Voci”, edita da Gruppo Albatros Il Filo con la prefazione di Barbara Alberti) che verrà presentato durante la serata.

Uno scritto degli umili e quanti lottano con la solitudine e l’indigenza

Uno scritto dalla parte degli umili e di tutti coloro che ogni giorno lottano col degrado, la solitudine, l’indigenza, la carenza di affetti stabili. Un universo che silenziosamente chiede aiuto e trova una preziosa fonte di sostegno nel volontariato e nelle persone capaci di stare a fianco all’altro esercitando quella capacità di empatia che porta ad ascoltare col cuore oltre che con la mente. Infatti, quando la sintonia tra anime è in atto, spesso non servono le parole e il silenzio può diventare una preziosa risorsa per innescare il cambiamento.

I principi ispiratori dell’incontro

Questi i principi ispiratori dell’incontro dell’1 dicembre prossimo, che ospita, oltre all’autrice e il suo libro, rappresentanti di istituzioni che hanno fatto dell’accoglienza il focus del loro operato territorio, divenendo una preziosa risorsa per la nostra città, rappresentata dal sindaco Federico Basile che aprirà i lavori.

A presentare il volume con l’autrice l’avvocato Piera Basile (Responsabile della Commissione Carceri ADU Barcellona), la Prof.ssa Paola Radici Colace (Ordinaria di Filologia Classica presso l’Università di Messina), la Dott.ssa Anna Maria Garufi (Fondatrice e Presidente LELAT), Maria Teresa Prestigiacomo (Giornalista e critico d’arte) e Suor Anna Ingoglia (Referente di ascolto diocesano). Introdurrà il dibattito sul libro Annamaria Tarantino (Presidente ACISJF) e chiuderà i lavori la dott.ssa Luisa Barbaro (Ginecologa e sessuologa). Gli interventi saranno alternati a letture di alcuni brani dal libro di Patrizia Raciti e Vera Faraone. In chiusura la consegna di targhe a personalità cittadine che si sono distinte per il loro impegno nel sociale. Il ricavato del libro andrà in beneficenza all’Acisjf (Associazione cattolica internazionale a servizio della giovane) e alle sue attività solidali a favore delle donne in difficoltà.