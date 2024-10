Ruba in due supermercati a Contesse e Tremestieri, arrestato 48enne

Sono intervenuti i poliziotti delle Volanti

MESSINA – 48enne messinese entra in un supermercato a Contesse e ruba merce del valore di 200 euro. Il personale lo ferma mentre sta andando via, senza passare dalle casse. Lui, immortalato dalle telecamere di sorveglianza con tanto di borsa della spesa e zaino, restuisce quanto ha rubato ma minaccia i dipendenti e si allontana. I poliziotti delle Volanti lo intercettano però, dopo una segnalazione alla sala operativa, a Tremestieri. E scoprono, dopo una perquizione, che, in un secondo supermercato della zona, ha sottratto merce del valore di 100 euro.

L’uomo, che ha precedenti per furto, è stato quindi arrestato in flagranza di reato dagli agenti per rapina impropria e furto aggravato continuato.



L’udienza ha convalidato l’arresto e il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.