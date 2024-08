Ruba liquori e profumi, topo d’appartamento resta ai domiciliari

L'inseguimento sulla Playa di Patti poi l'arresto del ladro messinese. Ancora ricercato il complice

Arresto convalidato e detenzione ai domiciliari per Gianluca De Marco, arrestato dai Carabinieri di Patti dopo un furto in una abitazione della zona. Il giudice ha convalidato il fermo operato dai militari e gli ha applicato la custodia ai domiciliari. In attesa delle prossime determinazioni, De Marco, che ha qualche precedente alle spalle, si è affidato all’avvocata Cinzia Panebianco.

Il furto in casa

Intanto gli uomini della Compagnia di Patti sono ancora a lavoro per rintracciare il complice del 39enne messinese. I due lo scorso lunedì mattina hanno fatto irruzione in un appartamento della Playa di Patti per portarsi via diverse bottiglie di liquore, profumi e un vassoio d’argento. Le telecamere di sicurezza li avevano però immortalati in azione, in particolare uno di loro che indossava camicia bianca e un pantalone nero a strisce bianche laterali.

L’inseguimento e l’arresto

L’allarme immediato del proprietario ha permesso ai militari del Radiomobile di Patti di arrivare sul posto quando il ladro era ancora nei pressi e facilmente riconoscibile anche a distanza per l’abbigliamento. Durante la fuga i due topi d’appartamento si sono disfatti della refurtiva, recuperata e restituita al proprietario. Ma solo uno di loro è riuscito a scampare all’arresto, mentre De Marco è stato acciuffato ed arrestato.