 Ruba una moto a Palermo ma i carabinieri lo beccano a S. Stefano di Camastra

Ruba una moto a Palermo ma i carabinieri lo beccano a S. Stefano di Camastra

Redazione

Ruba una moto a Palermo ma i carabinieri lo beccano a S. Stefano di Camastra

martedì 19 Maggio 2026 - 09:04

Un 39ennne è stato arrestato nel Messinese per furto aggravato e danneggiamento

SANTO STEFANO DI CAMASTRA – Nei giorni scorsi, a Santo Stefano di Camastra, i carabinieri hanno arrestato un 39enne sloveno, senza fissa dimora, per furto aggravato e danneggiamento.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine anche per reati specifici, è accusato di aver rubato una moto di grossa cilindrata nella notte tra il 14 e il 15 maggio.

In particolare, a seguito di una segnalazione pervenuta al “112 Nue”, i carabinieri della Compagnia sono riusciti a localizzare il veicolo in una zona isolata. Ed è stato bloccato il 39enne. L’uomo è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un casco e vari oggetti da scasso, tra cui alcune chiavi verosimilmente utilizzate per disinserire il blocco della ruota posteriore del motociclo.

Il 39enne è stato arrestato e ristretto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.

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