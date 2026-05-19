Ruba una moto a Palermo ma i carabinieri lo beccano a S. Stefano di Camastra

Un 39ennne è stato arrestato nel Messinese per furto aggravato e danneggiamento

SANTO STEFANO DI CAMASTRA – Nei giorni scorsi, a Santo Stefano di Camastra, i carabinieri hanno arrestato un 39enne sloveno, senza fissa dimora, per furto aggravato e danneggiamento.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine anche per reati specifici, è accusato di aver rubato una moto di grossa cilindrata nella notte tra il 14 e il 15 maggio.

In particolare, a seguito di una segnalazione pervenuta al “112 Nue”, i carabinieri della Compagnia sono riusciti a localizzare il veicolo in una zona isolata. Ed è stato bloccato il 39enne. L’uomo è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un casco e vari oggetti da scasso, tra cui alcune chiavi verosimilmente utilizzate per disinserire il blocco della ruota posteriore del motociclo.

Il 39enne è stato arrestato e ristretto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.