Tennis B1/F, il Ct Vela Messina torna da Verona con una vittoria netta

Successi per la spagnola Cervino Ruiz, Prati e Fabrizia Cambria, domenica ultima casalinga contro il Tc Milano Bonacossa che ha gli stessi punti delle peloritane

Le ragazze del Ct Vela Messina tornano da Verona con una importante vittoria che fa compiere un deciso passo in avant iin classifica alle peloritane che sono balzate in vetta al girone 2 di Serie B1 insieme con la Torres e il Tc Milano Bonacossa (entrambe hanno già riposato) con 7 punti. La squadra guidata dal maestro Gino Visalli (in Veneto era presente anche il diesse del circolo peloritano, Umberto Weigert) non ha avuto alcuna difficoltà ad avere la meglio delle veronesi, a cui hanno lasciato pochi game. Tutti successi in due set e abbastanza netti.

At Verona – Ct Vela Messina 0-4

Ct Vela che si è presentato a Verona con la spagnola Celia Cervino Ruiz e Federica Prati che si sono aggiudicate i rispettivi singolari battendo le sorelle Stella e Gloria Cassini. A completare l’opera ci ha pensato poi Fabrizia Cambria che, prima ha vinto il suo incontro di singolare contro Linda Canteri e poi, insieme con Cervino Ruiz, ha portato a casa il punto del doppio contro Chiara Zivelonghi e Linda Canteri.

Domenica prossima, nella quinta giornata del campionato di B1, le messinesi ospiteranno il Tc Milano Bonacossa, altra formazione in testa con 7 punti (le lombarde, però, hanno giocato tre incontri, avendo riposato alla seconda giornata).

Tabellino, risultati e classifica

S. Cassini vs Cervino Ruiz 3-6, 1-6

G. Cassini vs Prati 2-6, 0-6

Canteri vs F. Cambria 1-6, 2-6

Zivelonghi-Canteri vs Cervino Ruiz-F. Cambria 1-6, 0-6

I risultati della quarta giornata: At Verona-Ct Vela 0-4; Tc Baratoff-Tc Milano Bonacossa 0-4; Tennis Beinasco-Torres 1-3. Ha riposato: Ct Firenze.

La classifica: Torres, Tc Milano Bonacossa e Ct Vela 7; Ct Firenze 5; Tennis Beinasco 4; Tc Baratoff 2; At Verona 0.

Il prossimo turno (domenica 24 maggio): Ct Vela-Tc Milano Bonacossa (ore 9); Torres-At Verona (ore 9); Ct Firenze-Tc Baratoff (ore 10). Riposa: Tennis Beinasco.