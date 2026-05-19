 "Un calcio al razzismo - Uniti con lo sport", la decima edizione alla Cittadella Universitaria

“Un calcio al razzismo – Uniti con lo sport”, la decima edizione alla Cittadella Universitaria

Simone Milioti

“Un calcio al razzismo – Uniti con lo sport”, la decima edizione alla Cittadella Universitaria

Tag:

martedì 19 Maggio 2026 - 09:19

Nelle giornate di martedì e mercoledì il torneo di calcio a 7 vedrà confrontarsi dieci squadre multietniche

MESSINA – La manifestazione, organizzata dall’Università degli Studi di Messina, dal Comitato Unico di Garanzia di Ateneo (CUG) e dalla SSD UniMe, rappresenta il culmine di un percorso iniziato nei mesi scorsi con una serie di iniziative culturali e scientifiche. Oggi, martedì 19 maggio, ha preso il via presso la Cittadella Sportiva Universitaria dell’Università degli Studi di Messina la decima edizione di “Un Calcio al Razzismo – Uniti con lo Sport”, torneo di calcio a 7 ormai tra gli appuntamenti più significativi dell’Ateneo peloritano per la promozione di cultura inclusiva, rispetto reciproco e condivisione attraverso lo sport.

Un seminario per riflettere

L’evento proseguirà anche mercoledì 20 maggio con gare, momenti di confronto e testimonianze all’insegna del fair play e dell’antidiscriminazione. In particolare, l’edizione di quest’anno è stata aperta nella cornice dell’Aula Magna del Rettorato con il seminario dal titolo “Dieci anni di impegno: sport, inclusione e contrasto alle discriminazioni”, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, accademici e personalità del mondo sportivo, per riflettere sul ruolo dello sport nella lotta a stereotipi e pregiudizi e nella promozione di una società più equa e solidale.

“Un Calcio al Razzismo” non è soltanto una competizione sportiva, ma un momento di sensibilizzazione e cambiamento sociale, in cui la pratica sportiva diventa veicolo di valori universali come l’inclusione, il rispetto e la solidarietà. L’evento ribadisce l’impegno dell’Ateneo e della società sportiva nel promuovere iniziative che parlano alla comunità, alle nuove generazioni e al territorio, consolidando l’idea che lo sport sia un potente strumento educativo e sociale. L’ingresso alle gare è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza; un’occasione per vivere due giorni di sport, dialogo e partecipazione all’insegna dei valori positivi che contraddistinguono questa manifestazione da dieci anni.

Il classico torneo di calcio a 7

Il cuore dell’evento sarà il tradizionale torneo di calcio a 7, dove si confronteranno 10 squadre multietniche, composte da giovani migranti, studenti universitari e rappresentanti di organizzazioni no-profit, con la finalità di unire culture diverse nello spirito del dialogo e della partecipazione attiva. Cinque delle squadre partecipanti sono riservate ai giovani migranti provenienti dalle strutture di accoglienza della città, per favorire una partecipazione ampia e realmente inclusiva.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Scurria: “Il mio punto di vista sul confronto di Tempostretto”. La replica dell’editore
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED