Rubati cinque mezzi al Comune di Reggio Calabria per 270 mila auro - Tempostretto

I mezzi di proprietà della Società Castore si trovavano presso un deposito a Ravagnese e hanno un valore di 270 mila euro.

REGGIO CALABRIA – Sono stati rubati questa notte cinque mezzi da lavoro della società Castore Srl del Comune di Reggio Calabria. Nello specifico si tratta di tre camion cassonati e scarrabili, un mezzo a pala meccanica ed un escavatore, per un valore complessivo di 270 mila euro. A darne notizia in una nota il sindaco ff del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti e l’Assessore delegato alle Società comunali Francesco Gangemi. “Si tratta purtroppo dell’ennesimo episodio di furti ed atti vandalici che subisce la nostra società – hanno spiegato Brunetti e Gangemi – un fatto gravissimo che intendiamo stigmatizzare con forza, nella speranza che gli autori del furto ai danni della collettività siano presto assicurati alla giustizia e che i mezzi, come già avvenuto in passato, possano essere recuperati”.

L’intervento dell’arma

Allertati dai vertici della Castore e dell’Amministrazione comunale, presso il deposito di Ravagnese dove i mezzi si trovavano, sono intervenuti questa mattina gli uomini del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, che in queste ore stanno effettuando i rilievi per verificare la dinamica del furto, che secondo una prima ricostruzione dovrebbe essere avvenuto intorno alle 2.00 di notte. L’area del parcheggio dove i mezzi erano custoditi durante la notte è presidiata da telecamere di sorveglianza. Dopo gli episodi di furto e danneggiamento avvenuti negli anni scorsi la Società si è anche dotata di un servizio di vigilanza notturna che però non è bastato ad evitare il nuovo furto.

Fatto gravissimo e reiterato

“Siamo rammaricati e avviliti – hanno aggiunto Brunetti e Gangemi – ciò che è avvenuto è gravissimo. E’ l’ennesimo atto ai danni della comunità reggina. E quello che ci preoccupa non è solo il danno materiale, visto che comunque i mezzi risultavano assicurati, ma il danno funzionale alle attività della Società che ogni giorno opera con abnegazione al servizio dei cittadini, intervenendo con il proprio personale, che ringraziamo per la preziosa attività, curando il comparto delle manutenzioni e del decoro urbano. E’ chiaro che l’attività in questi giorni subirà un rallentamento. E fa rabbia pensare che ciò è dovuto al gesto di qualche scellerato. Ma i reiterati tentativi di furto e danneggiamento lasciano pensare che ci sia qualcuno a cui la piena operatività di Castore stia dando fastidio. Ed è evidente che questi episodi non danneggiano solo la Società o il Comune, ma l’intera collettività. Noi chiaramente non arretriamo di un millimetro e faremo tutto quanto necessario per fare in modo che i danni all’operatività della società siano ridotti più possibile e le attività possano presto tornare a regime“.