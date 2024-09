Rubava l’acqua in centro, denunciato un lavaggista a Messina

L'intervento della polizia municiipale per rimuovere un allaccio abusivo

MESSINA – Tutto è partito da una denuncia per furto di acqua potabile. Così i poliziotti municipali hanno scoperto che un lavaggista, in centro, utilizzava un allaccio abusivo per la propria attività. Grazie a un raccordo alla condotta di acque potabili, con una sorta di bypass abusivo, avveniva il furto.

Le indagini della polizia municipale, con il comandante Giovanni Giardina e l’ispettore Alessandro Platani, grazie pure ad alcuni appostamenti, hanno permesso di ricostruire la situazione. In particolare, l’Amam ha verificato un’attività anomala in una tubazione. Di fatto, il lavaggista utilizzava acqua non sua per lavare le auto.

Il titolare del lavaggio è stato denunciato alla Procura e i tecnici Amam hanno rimosso il raccordo. Rimane il grande tema degli allacci abusivi in città, che incidono pesantemente sulle perdite.