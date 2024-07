Ruggero Cappuccio presenta “La principessa di Lampedusa”

L'appuntamento è a Capo Peloro, a Messina, domenica 7 luglio

MESSINA – Scrittore, drammaturgo e regista, Ruggero Cappuccio presenta il romanzo “La principessa di Lampedusa. A dialogare con lui la studiosa ed esperta di Tomasi di Lampedusa Maria Antonietta Ferraloro. L’appuntamento è domenica 7 luglio, alle 18, al Parco “Horcynus Orca” di Capo Peloro, a Torre Faro. Organizza la libreria “Feltrinelli” di Messina con l’Horcynus Orca.

Il romanzo

Maggio, 1943. In una Palermo deserta, una donna procede con passo risoluto tra le macerie provocate dalla Seconda guerra mondiale. L’eleganza dei suoi abiti contrasta con i palazzi sventrati, le strade interrotte da paurose voragini o allagamenti. Camminando raggiunge un magnifico palazzo del Settecento, avvolto in una nuvola di polvere per la violenza del recente bombardamento alleato. La donna è Beatrice Filangeri di Cutò, principessa di Lampedusa. È appena giunta da Capo d’Orlando, dove si era rifugiata per sottrarsi alla furia della guerra su Palermo, ma il luogo in cui ha vissuto la reclamava e lei ha deciso di tornare. Per restare. Accampata nel palazzo peri colante, Beatrice deve procurarsi da mangiare, e affrontare gli arrampicatori sociali che godono della distruzione della sua casa. C’è uno sguardo però a spiarla, quello di Eugenia, una ragazza di vent’anni figlia di un noto avvocato della città. Eugenia è sbalordita dalla naturalezza ostinata con cui l’aristocratica si comporta. Le due donne non tardano a incontrarsi.

Tra iniziali sospetti e resistenze, la principessa costruisce con Eugenia un’inedita complicità. Una notte, confessa alla ragazza che nel suo rifugio di Capo d’Orlando ha iniziato a scrive re un romanzo. Si intitola l’Eclissi. La storia è fondata sul tramonto di un’epoca e di una classe, l’aristocrazia. Beatrice comincia poi a parlare di suo figlio Giuseppe Toma si, sfollato con sua moglie nelle campagne di Capo d’Orlando… Intanto con l’aiuto di Eugenia la principessa progetta l’ultima grande festa da ballo della storia della Sicilia: un ricevimento a Palazzo Lampedusa dove saranno invitati i Lanza di Trabia, i Moncada, i Florio, i Whitaker, i Valguarnera, i Chiaromonte, i Monroy, i Tasca d’Almerita, i Mantegna di Gangi, i Filangeri. È un invito singolare, ardito, spregiudicato per un ultimo ballo sotto le bombe.

L’autore

Ruggero Cappuccio (Torre del Greco, 1964) è scrittore, drammaturgo e regista. Tra le sue opere: Delirio marginale (premio Idi 1993) e Il sorriso di San Giovanni (premio Ubu novità italiana 1997), di cui ha firmato la regia anche per il cinema. Ha lavorato con Luca Ronconi, Riccardo Muti, Rimas Tuminas e Jan Fabre. Per Rai International ha curato la regia di Lighea, tratto dall’omonimo racconto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il suo ultimo film è Shakespea Re di Napoli (2023). Con La notte dei due silenzi è stato finalista al premio Strega 2008. Gli altri suoi romanzi sono Fuoco su Napoli (Feltrinelli, 2010; premio Napoli e premio Vittorini, 2011), La prima luce di Neruda (Feltrinelli, 2016) e Capolavoro d’amore (Feltrinelli, 2021). Inoltre ha pubblicato Paolo Borsellino. Essendo Stato (Feltrinelli, 2019), diventato un docufilm che ha diretto per Rai 1 e Rai Storia.

La studiosa

Maria Antonietta Ferraloro è insegnante nella scuola secondaria e si occupa della formazione degli insegnanti di Lettere. È Dottore di ricerca in Storia della Cultura e cultrice della materia in Letteratura italiana. Collabora con il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania e con «Focus scuola». Lampedusista, ha dedicato al Principe palermitano: Tomasi di Lampedusa e i luoghi del Gattopardo (Pacini, 2015); L’opera-orologio (Pacini, 2017); e si è occupata della curatela di Itinerari siciliani (Historica, 2017). Per i giovani lettori, ha scritto Il Gattopardo raccontato a mia figlia (La Nuova Frontiera Junior, 2017), in adozione in molte scuole. Svolge un’intensa attività di studio, ricerca e promozione culturale.