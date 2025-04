Ruspe in azione in via Bonsignore. Inizia la demolizione delle 10 baracche

I lavori erano stati consegnati lo scorso 14 febbraio dall’ex sub commissario Scurria

MESSINA – Via alla demolizione della micro baraccopoli in via Bonsignore. Dieci baracche costruite 60 anni fa sotto il ponte ferroviario.

I lavori per la demolizione erano stati consegnati lo scorso 14 febbraio dall’ex sub commissario Marcello Scurria. Poi però tutto si è fermato e non si sono più viste ruspe in azione.

Oggi i mezzi meccanici sono tornati. Nei giorni scorsi gli operatori di Messina Servizi hanno liberato le baracche da mobili, suppellettili e tutto ciò che le famiglie avevano lasciato all’interno.

I provvedimenti viari

Sino a mercoledì 30 aprile, per la collocazione della recinzione in via Bonsignore, nel tratto compreso tra via Orso Mario Corbino e via La Farina/via Bonino, nell’ambito dei lavori di demolizione di manufatti abusivi isolati, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto è vigente il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di via Bonsignore, nel tratto a valle dell’intersezione con via La Farina/via Bonino. Nel medesimo tratto istituiti il restringimento della carreggiata stradale, garantendo, in sicurezza, il regolare svolgimento del transito veicolare e la continuità del transito pedonale sul lato opposto della strada rispetto a quello oggetto di intervento, con la collocazione di idonea segnaletica stradale; e il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia di via Bonsignore, nel tratto compreso tra via Orso Mario Corbino e via La Farina/via Bonino.