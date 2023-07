Russel Crowe in yacht tra Taormina e le Eolie. E posta una foto della... Fata Morgana - Tempostretto

Il "gladiatore" ha attraversato in barca lo Stretto di Messina. Sui social il suo amore per la Sicilia

Russel Crowe conquistato dall’Italia e dalla Sicilia in particolare. Dopo l’avvistamento a Catania dei giorni scorsi, l’attore neozelandese sta trascorrendo le vacanze in yacht tra le Isole Eolie, Taormina e la costa orientale. Le “tracce” dei suoi spostamenti sono rinvenibili, come spesso accade di questi tempi, sui social. Ieri pomeriggio, su Facebook, è comparsa la foto dell’attore con un noto ristoratore di Taormina istantanea che testimonia il suo passaggio nella Perla dello Jonio, dove Crowe è già stato in passato per il Taormina Film Fest. Direttamente sul suo profilo Twitter, martedì, è stato invece pubblicato un inequivocabile messaggio d’amore per l’Italia e le sue meraviglie. Il tweet, con una foto dell’isola di Strombolicchio, è accompagnato dalla dedica: “L’Italia è un dono degli Dei. Da amare, da rispettare, da onorare”. Un “cinguettio” da 1,4 milioni di visualizzazioni.

Nella giornata di ieri, invece, sui suoi account ufficiali Instagram e Twitter, il “gladiatore” ha postato una foto che certifica il suo passaggio in barca nello Stretto di Messina. Si tratta di una nave che sembra sospesa in cielo, il tipico effetto ottico della Fata Morgana. “UAP… ?”, ha twittato Crowe, riferendosi all’acrononimo inglese (Unidentified Aerial Phenomenon) con cui vengono indicati gli oggetti volanti non identificati, scatenando le più disparate risposte dei followers.