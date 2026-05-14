Russo rilancia la legge speciale per Messina: “Vogliamo una città non di soli annunci”

La candidata sindaca del centrosinistra sarà ancora una volta insieme al capogruppo del Pd al Senato Antonio Nicita. E venerdì in zona sud il tour di La Vardera

MESSINA – Prima il tour nella zona sud di Messina con Ismaele La Vardera e Antonio De Luca, in programma venerdì 15 maggio. Poi la lunga mattinata a Palazzo Zanca, con l’incontro pubblico su “Messina porta del Mediterraneo” e sulla legge speciale di cui ha già parlato insieme al senatore del Pd Antonio Nicita. Sarà un lungo weekend, l’ultimo prima del voto, per Antonella Russo. La candidata del centrosinistra prosegue la propria campagna elettorale in vista della chiamata alle urne di domenica 24 e lunedì 25 maggio.

Il tour di La Vardera: passerà anche dall’ex Sanderson

E lo fa con due appuntamenti non da poco. Il primo (dopo la conferenza stampa di Russo al comitato elettorale sulla “Richiesta per Commissario straordinario Comune Messina su Rottamazione Quinquies”) è appunto il tour con Ismaele La Vardera. Il leader di Controcorrente sarà nuovamente in città dopo le polemiche per lo scontro verbale avuto con Chicco Carabellò (candidato presidente alla II circoscrizione) prima e con Alessandro Russo poi. Al fianco del deputato regionale ci sarà anche il collega del M5s Antonio De Luca. I due partiranno da Briga Marina alle 10 per poi recarsi a Mili Marina, nell’area del Palamili. Poi si andrà al mercato Vascone, prima di tornare al porto di Tremestieri. Nel primo pomeriggio l’appuntamento è ai cancelli dell’ex Sanderson alle 15. Il tour si concluderà a Bisconte alle 16.

Russo con Nicita per la legge speciale

Iniziativa diversa, invece, sabato mattina. Antonella Russo sarà al fianco di Antonio Nicita, vicecapogruppo del Pd al Senato, per tornare a parlare della legge speciale per il rilancio della città. L’iniziativa fa riferimento a “Messina porta del Mediterraneo”, progetto già annunciato un mese fa. Allora è stato proprio il senatore a parlare del Ponte sullo Stretto come di “ipnosi”, lanciando così la controproposta. Questa sarebbe, appunto, la legge speciale. Prevedrebbe una dotazione economica di 700 milioni di euro per infrastrutture e investimenti, per favorire l’occupazione e migliorare i collegamenti aeroportuali e portuali.

Russo: “Investimenti mirati e sostegno alle imprese”

L’iniziativa è in programma alle 10 di sabato 16 maggio nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. A intervenire sarà anche Daniela Rupo, professoressa ordinaria dell’Università di Messina e assessora designata al Bilancio, Sviluppo Economico, Europa e alla Città che Lavora. Russo ha spiegato: “Messina ha bisogno di strumenti straordinari per affrontare criticità storiche che da decenni frenano sviluppo, occupazione e competitività. La nostra idea di Legge speciale nasce dalla consapevolezza che questa città debba tornare ad avere un ruolo strategico nel Mediterraneo, attraverso investimenti mirati, infrastrutture moderne, sostegno alle imprese, valorizzazione del porto, del turismo, dell’università e del capitale umano”.

E ha concluso: “Vogliamo costruire una Messina che torni ad essere attrattiva per giovani, imprese e investitori. Una città che non viva soltanto di annunci, ma che punti su programmazione, lavoro stabile e sviluppo reale”.

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