Carabellò strapazzato in diretta, La Vardera contro Alessandro Russo: “Remi contro”

Non si placano le polemiche dopo il caso al villaggio Unrra. Il leader di Controcorrente al consigliere: "Soffri per la mancata candidatura a sindaco e utilizzi la vicenda per attaccare Antonella Russo"

MESSINA – Non si placano le polemiche nel centrosinistra messinese. Mentre sui social giunge una solidarietà trasversale nei confronti del candidato presidente alla II Municipalità Francesco Chicco Carabellò, strapazzato in diretta Facebook dal leader di “Controcorrente” Ismaele La Vardera, scoppia una nuova polemica. Il politico ha interrotto Carabellò, che si era presentato come candidato, durante il sopralluogo di venerdì al deposito Rfi del Villaggio Unrra: “Qui delle candidature non ce ne f… niente. Siamo qua io come deputato regionale e Antonella Russo come consigliera comunale”.

Ieri, su Fb, il consigliere Alessandro Russo, figura di riferimento per Carabellò, scrive un post, accompagnato da una foto con il candidato presidente, che provoca tra i commenti la reazione dello stesso La Vardera: “Difendiamo la nostra dignità e il nostro percorso. Che non è secondo a nessuno, proprio a nessuno. E questo non ce lo potrà togliere nessuno, neppure un presunto potente del momento. Culliamo e cerchiamo di costruire una gioventù impegnata in politica che possa crescere con questi valori di onestà e di coraggio. E siamo chiamati a dare il buon esempio, sempre e in ogni istante: se pratichiamo violenza, insegneremo violenza e aizzeremo violenza. E questo non ci appartiene”.

La Vardera: “Soffri per la mancata candidatura a sindaco e strumentalizzi la vicenda per attaccare Antonella Russo”

Questa la risposta non diplomatica: “Comprendo che ancora soffre per la mancata candidatura a sindaco della città, ma non abbia timori: verrà presto anche il suo turno. Utilizzare, o peggio strumentalizzare la mancata scelta del Pd per attaccare la nostra candidata sindaca è quanto più basso possa esistere. Il potente di turno cui si riferisce sarebbe il sottoscritto? La città ha compreso benissimo cosa è accaduto e soprattutto di come sia stato preso un video di 20 secondi decontestualizzandolo completamente, senza che lei abbia speso una parola. Peraltro il ragazzo, sebbene abbia subito un rimprovero dettato dalla enfasi del momento, ha avuto il suo spazio e non è apparso turbato né prima né dopo, tanto che ha continuato nella diretta ad esprimere i suoi concetti. Ragazzo che ho chiamato ieri e con il quale abbiamo chiarito”.

Continua La Vardera: “Nessuno ha attaccato quel giovane che più volte nella diretta ha avuto modo di spiegare la sua battaglia, semplicemente quando ha parlato da candidato presidente ho ritenuto opportuno ricordare non a lui, ma a chi stava seguendo la diretta, che noi eravamo lì per non fare campagna ma per dare voce a un quartiere e alle sue legittime preoccupazioni. Da questo post abbiamo compreso in maniera inequivocabile che lei evidentemente non tifa per la nostra candidata. E si presta a chi quel video ha deciso di diffonderlo contro me e contro la stessa coalizione in cui lei in teoria dovrebbe farne parte, cercando semmai di essere più presente al nostro fianco senza lasciarla sola. Quando vuole, a Messina, disponibile a confrontarci. Saluti cordiali”.

La replica di Alessandro Russo: “Caro La Vardera, la informano male su di me”

Così ha replicato Alessandro Russo, ora ricandidato al Consiglio nella lista del Pd: “Carissimo, non ci conosciamo. Mi fa piacere che abbia espresso il suo punto di vista, sebbene viziato da qualche spunto polemico su appoggi più o meno presunti alla candidata sindaca che sono una (altra?) caduta di stile, vista la mia storia politica e di militanza. Ma ci sta: la informano male su di me e capisco che la polemica fa sempre più effetto. Sebbene fuori tiro, del tutto evidentemente. Essendo stato colui il quale Chicco ha avviato anni fa alla politica e alla militanza, per dovere morale e personale, ho sentito la necessità di fare presente ciò che penso sulla vicenda. E anche dopo aver guardato tutti e 19 i minuti, la rassicuro. Ossia che in lui non c’è stato nulla di sbagliato, che il suo modo di fare politica non ha nulla da temere o da giustificare e che, pur se altri avrebbero reagito diversamente, il nostro modo di fare politica non prevede né ripicche, né vendette di nessuna natura”.

E infine: “Sono certo che anche lei, se si fosse trovato nella situazione in cui mi trovo io, pur dinanzi alle sirene dell’opportunismo elettorale del momento, non avrebbe fatto sentire solo un amico e compagno che ha solo osato dire la sua in un momento dichiaratamente di campagna elettorale (lo ha detto lei stesso all’inizio dei restanti 18 minuti di diretta). Spiace che se la sia presa così per un post di sostegno e amicizia. Per me restano valori importantissimi, al di là di qualunque momento elettorale. Saluti cordiali e a disposizione per il confronto, che non ho mai sottratto ad alcuno”.

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