Russo: “Un nuovo sondaggio tarato su Basile. E che ci azzecca De Luca?”

La candidata del centrosinistra racconta su Fb di essere stata contattata. "Tutte domande in funzione dell'ex sindaco. Chi lo ha commissionato?"

MESSINA – “Domande tarate sull’ex sindaco Federico Basile. Noi, altri candidati, quasi non esistiamo. E che ci azzecca Cateno De Luca in un sondaggio sulle amministrative a Messina?”. La candidata del centrosinistra Antonella Russo racconta su Facebook, in un video, di essere stata contattata per un sondaggio. “Mi pare dalla società Swg. Ma chi lo ha commissionato?”.

“Sondaggio su misura per il candidato Basile. E che c’entra De Luca nelle amministrative a Messina”

Dunque dopo le critiche al recente sondaggio, che dava Basile vincitore al primo turno con ampio vantaggio, si preannunciano nuove polemiche. Così la consigliera del Pd e ora candidata a sindaca: “Mi devo autodenunciare. Ho ricevuto una telefonata da Roma, per un sondaggio, e mi veniva chiesto da cittadina cosa pensassi in merito a questa competizione elettorale. Mi hanno domandato se preferissi qualcuno tra i candidati sindaco e io, mi autodenuncio, ho risposto: “Preferisco Antonella Russo”. Anche perché pensavo fosse uno scherzo”.

A non convincere Antonella Russo il fatto che “le domande fossero quasi tutte tarate su Federico Basile. Se mi piacesse, se volessi modificare qualcosa del suo programma, se fossi rimasta delusa in qualche modo da come aveva amministrato… Il tutto come se gli altri candidati fossero elementi di corredo. Ma la cosa più strana è stata un’altra domanda: mi hanno chiesto se io pensassi che Cateno De Luca dovesse fare un passo indietro rispetto alla campagna elettorale di Federico Basile. Io candidamente ho risposto quello che penso: cioè sì. Poi ho pensato: che ci azzecca Cateno De Luca in questo sondaggio? E mi chiedo: ma questo sondaggio da chi è stato commissionato?”.

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