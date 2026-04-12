Il centrodestra: “Sondaggi a orologeria pro Basile smentiti dai fatti”

"I sogni di De Luca". La coalizione contesta il primo sondaggio sulle amministrative a Messina, con l'ex sindaco al primo turno e Scurria e Russo testa a testa

MESSINA – “I sondaggi a orologeria di Cateno De Luca smentiti dai fatti”. Polemica sul primo sondaggio sulle elezioni amministrative a Messina. Con Federico Basile dato abbondamentemente vincente al primo turno e un testa a testa fra Scurria e Antonella Russo (centrosinistra).

Scrivono i rappresentanti cittadini di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Animalista: “La coalizione di centrodestra, a sostegno del candidato sindaco Marcello Scurria, ritiene doveroso commentare quanto riportato da alcuni organi di stampa. Leggendo le percentuali riportate, balza subito all’occhio un mix di risultati che sfida non solo i competitor politici, ma le più ordinarie dinamiche delle interazioni sociali. Ci troviamo di fronte a percentuali evidentemente lontane dalla realtà e presentate come se la città di Messina, nella sua complessa e ricca molteplicità, fosse racchiusa in un pensiero unico, più un sogno del leader di ScN che un sondaggio su basi concrete”.

“Nel sondaggio manca la Messina del dissenso rispetto a otto anni di cattiva amministrazione”

E ancora: “Spiace dover riportare la discussione su un piano “terreno”, ma un sondaggio (non commissionato da Sud chiama Nord, n.d.r.) che non rileva alcun margine di dissenso in una città peraltro evidentemente delusa da otto anni di cattiva amministrazione, smette di essere uno strumento di analisi e diventa piuttosto uno strumento di propaganda mascherato da notizia. Invitiamo dunque a un rapido ritorno alla realtà: la politica è fatta di confronto e contrasti, non di vittorie certificate da campioni statistici che sembrano ignorare il polso della piazza”.

“Infine, nell’augurare a tutti i contendenti una serena e proficua campagna elettorale, preme ricordare – per puro spirito di cronaca e analisi narrativa – che non è la prima volta che la stessa società di rilevazione riporta dati spumeggianti a favore della squadra deluchiana: nelle elezioni europee del 2024, la coalizione “Libertà-Sud Chiama Nord”, guidata sempre da Cateno De Luca, veniva attestata dalla stessa società al 4%, dato clamorosamente smentito poi dalle urne e soprattutto lontanissimo rispetto ai pessimi risultati ottenuti, fermi al misero 1.22%. É evidente che tali esercizi statistici non portino neanche molta fortuna alla compagine di ScN. Confidiamo nella lettura oculata da parte dei cittadini, che certamente sapranno distinguere i sogni statistici dall’impegno concreto per il futuro di Messina”.

L’invito alla prudenza sui movimenti elettorali a Messina

In relazione al sondaggio, la società di consulenza Lab21 Srl aveva comunque invitato alla prudenza: “Le variabili di mobilitazione, la qualità dell’ultima settimana di campagna e l’eventuale effetto sorpresa di dinamiche locali non rilevabili con gli strumenti quantitativi possono sempre introdurre elementi di imprevedibilità. Il dato che rimane: Messina 2026 è, in questo momento, una partita con un protagonista molto solido e un campo dell’alternativa ancora alla ricerca di sé stesso”.

