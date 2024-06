S. Alessio. Premiati gli studenti “ambasciatori per un mondo migliore”

Cerimonia conclusiva per il concorso sulla disabilità "Basta un piccolo gesto", promosso dal Lions Club S. Teresa

S. ALESSIO – Circa 150 studenti, appartenenti a 12 classi dell’Istituto Comprensivo di S. Teresa e provenienti dai plessi di Antillo, S.Alessio, S. Teresa e Rina (Savoca), sono stati premiati durante la cerimonia di fine anno del concorso sulla disabilità “Basta un piccolo gesto”, promosso dal Lions Club di S. Teresa sul tema internazionale “Changing the world”. L’evento si è svolto nella scuola media “Gussio” di S. Alessio, dove gli studenti, classe per classe, hanno presentato gli elaborati conclusivi con disegni, cartelloni, video, canti, poesie, ricordi e considerazioni a compimento di un percorso di riflessioni sia personali sia di gruppo sull’inclusione e sul rispetto per il prossimo, affinché il mondo possa cambiare in meglio anche nei gesti quotidiani verso le persone meno fortunate che ci vivono accanto.

Il presidente del Lions Club di S. Teresa, Roberto Crisafulli, primo animatore di questo service, ha consegnato assieme ai soci presenti gli attestati di “Ambasciatore per un mondo migliore” e medaglie a tutti i giovani a ricordo della importante partecipazione. Targhe ricordo sono state assegnati ai docenti che hanno coordinato i lavori, alla referente Giusy Caminiti e alla dirigente scolastica Enza Interdonato, la quale, avendo accolto con grande interesse la proposta del club santateresino, ha espresso molta soddisfazione per la qualità dei risultati e il livello di coinvolgimento ottenuti, ringraziando i docenti e il Lions Club S. Teresa. La consegna dei diplomi e delle medaglie è stata effettuata dai soci lions Sandra Crisafulli, Carmela Maria Lipari, Andrea Donsì, Agostina La Torre, Maria Giovanna Romolo, Salvatore Parlato, Massimo Caminiti, Giovanni Starrantino e Agatino Ceccio.