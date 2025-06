S. Teresa. A cinque mesi dal crollo il lungomare è già stato ripristinato

Interventi completati a tempo di record nella cittadina jonica, dopo la devastante mareggiata del 18 gennaio scorso

S. TERESA – Una lunga volata per completare gli interventi prima dell’estate, in tempi sicuramente “non ordinari” per i lavori pubblici. Il ripristino del lungomare crollato nella cittadina jonica è giunto alle battute finali. Entusiasta il sindaco Danilo Lo Giudice che solo lo scorso 18 gennaio doveva prendere atto dei gravissimi danni provocati da una devastante mareggiata, con un lungo tratto di lungomare crollato nella zona di Baracca. Si immaginavano tempi biblici per il ripristino e invece in pochi mesi tutto sta tornando (quasi) come prima.

“Siamo agli ultimi dettagli – ha spiegato il primo cittadino Lo Giudice – oggi completeremo l’asfalto. Poi segnaletica, pitturazione, allocazione panchine… e qualche piccolo ulteriore ritocco e ci siamo. Non ci credo ancora ma abbiamo dato grande prova di efficienza amministrativa”.

I lavori sono eseguiti dalle società consorziate “Edilap soc. Coop-Cospin Srl”, esecutrici dell’appalto da 499mila 827 euro affidato all’impresa “Consorzio Ciro Menotti” di Ravenna, grazie al contributo da 740mila euro assegnato dal Dipartimento regionale della Protezione civile alla Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico. Salva anche la pista ciclabile. Il marciapiede largo due metri circa è stato suddiviso a metà e sul lato esterno è stata tracciata la pista ciclabile, con una colorazione rossa e in continuità con il percorso che parte dal’ingresso sud del paese. Sulla sede stadale, invece, sono stati messi in quota tombini e chiusini, prima della posa dell’asfalto in corso per ripristinare gli stalli di parcheggio e la corsia di marcia in direzione Messina.

All’ormai imminente taglio del nastro potrebbe essere presente il presidente della Regione, Renato Schifani, che già per due volte, il 22 e il 31 gennaio scorsi, si era recato a S. Teresa per sincerarsi della condizioni del lungomare e “spingere” sui lavori di messa in sicurezza.