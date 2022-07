S. Teresa. Allestita la "Bau beach", in spiaggia anche gli animali d'affezione - Tempostretto

L'area attrezzata sorge sulla spiaggia di Bucalo, alla periferia nord della cittadina jonica

S. TERESA – Con qualche settimana di ritardo rispetto al solito, anche quest’anno l’Amministrazione di S. Teresa di Riva ha allestito sulla spiaggia un’area attrezzata destinata agli animali d’affezione. Lo spazio, ribattezzato “Bau Beach” è stato come sempre realizzato all’estremità nord di S. Teresa, nella zona di Bucalo.

Secondo la normativa vigente, sono state previste delle zone destinate al riposo degli animali, ombreggiate, e una zona agility e per attività di sgambamento. “Nonostante il ritardo, per il quale ci scusiamo – ha spiegato il sindaco Danilo Lo Giudice – completiamo così tutti i servizi per la nostra fantastica spiaggia di S. Teresa”. Il ritardo è stato dovuto alle elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione comunale che hanno interessato lo scorso giugno la cittadina jonica.

Solo l’8 luglio scorso è stata infatti individuata, con affidamento diretto tramite Mepa, la ditta Edil Legno con sede in contrada Vallone Abramo a Savoca che ha eseguito i lavori per l’importo contrattuale di € 10.521,00. Complessivamente, per la “Bau beach” il Comune ha impegnato una somma di € 13.420,69.

La “Bau beach” è l’unica zona di spiaggia santateresina dove è consentito l’ingresso dei cani. Sul resto dell’arenile vige infatti il divieto h24.