S. Teresa. Auto in transito sulla Ss114 colpisce un mezzo in sosta e si ribalta: paura per un 74enne - Tempostretto

Traffico bloccato per circa un'ora sulla Statale 114

S. TERESA – Un 74enne di S. Alessio Siculo è stato il protagonista di un incidente autonomo avvenuto questo pomeriggio sulla via Francesco Crispo. L’uomo stava percorrendo la Statale 114 a bordo della sua Peugeot 308 quando ha perso il controllo del mezzo e ha colpito una Bmw, in sosta sul lato destro della carreggiata. La sua vettura si è ribaltata sul lato sinistro, danneggiando lievemente anche un pulmino privato. I primi ad intervenire sono stati alcuni passanti che hanno aiutato il 74enne ad uscire dall’auto. A scopo precauzione l’uomo è stato accompagnato al Pte di S. Teresa ma le sue condizioni sono apparse subito buone. Traffico bloccato sulla via Francesco Crispi per circa un’ora ma senza particolari disagi. La circolazione è stata infatti deviata dagli agenti della Polizia Municipale sul lungomare.