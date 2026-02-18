 S. Teresa. Caos viario dopo il ciclone Harry: c'è l'ok ad una strada di protezione civile

S. Teresa. Caos viario dopo il ciclone Harry: c’è l’ok ad una strada di protezione civile

Gianluca Santisi

S. Teresa. Caos viario dopo il ciclone Harry: c’è l’ok ad una strada di protezione civile

mercoledì 18 Febbraio 2026 - 12:00

Fumata bianca dopo il vertice in prefettura. L'opera, richiesta dal sindaco Lo Giudice, sarà realizzata dalla Regione con affidamento all'Anas

S. TERESA – Mentre le strade cittadine, costrette a subire un carico eccessivo, continuano a cedere sotto il passaggio dei mezzi pesanti (questa mattina l’ennesima problematica si è verificata in via Torrente Agrò), uno spiraglio di luce arriva dall’ultima riunione svoltasi in prefettura. Un vertice convocato dalla prefetta Cosima Di Stani per sbloccare la realizzazione di strada di protezione civile nel torrente Savoca, dopo che Rfi aveva comunicato al sindaco Lo Giudice avrebbe consentito l’utilizzo di tale strada solo ai camion impegnati nei cantieri del raddoppio ferroviario. Proposta rispedita al mittente dal primo cittadino che aveva minacciato di bloccare il transito dei mezzi pesanti sulla Ss 114.

Durante l’incontro a Palazzo del Governo, il sindaco santateresino ha spiegato agli enti coinvolti che, con 2,5 km di lungomare interdetto a seguito del crollo e la Statale rimasta come unica via di collegamento in direzione Catana, l’unica soluzione alternativa è quella di realizzare una pista di emergenza nel torrente Savoca, in modo tale da collegare il lungomare alla circonvallazione. Lo Giudice si è detto pronto a realizzare l’opera come Comune, attraverso un’ordinanza di somma urgenza. Ma non è stato necessario. Il via libera è infatti arrivato dalla Regione, che attraverso il subcommissario per l’emergenza Duilio Alongi, ha comunicato di assumersi l’onere dell’opera, affidando concretamente la realizzazione dei lavori all’Anas (così come prevede l’Ordinanza nazionale della Protezione civile). Il Comune di S. Teresa trasmetterà ad Anas il progetto, già redatto e con il necessario nulla osta da parte dell’Autorità di Bacino. I tempi di avvio dei lavori non dovrebbero quindi essere lunghi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Elezioni a Messina, il centrosinistra torna a riunirsi: “Ci sarà anche Controcorrente”
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED