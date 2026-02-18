Parcheggio di Provinciale al posto dell’ex ferrovia, “il sindaco non si è interessato”

L'ennesimo attacco da parte del presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto

Il problema cronico della sosta a Provinciale torna al centro del dibattito politico. Il presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto, punta il dito contro l’Amministrazione Comunale, colpevole a suo dire di aver realizzato aree di parcheggio in tutta la città tranne dove sono realmente necessarie.

L’idea dell’ex massicciata di Gazzi

La proposta lanciata da Cacciotto riguarda il recupero dell’area occupata dall’ex massicciata ferroviaria di Gazzi. L’obiettivo della Municipalità è quello di abbattere la struttura per fare spazio a un nuovo parcheggio che darebbe ossigeno ai residenti e ai commercianti della zona. Per concretizzare il progetto, era stato chiesto al sindaco di avviare un tavolo tecnico con Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), attuale proprietaria dell’area, per concordare il trasferimento della superficie al patrimonio comunale. Se n’era parlato già sei anni fa ma poi nulla si è concretizzato.

Il muro dell’Amministrazione

Nonostante le sollecitazioni espresse anche durante le sedute delle commissioni consiliari, il presidente della Terza Circoscrizione lamenta un “assoluto disinteresse” da parte del sindaco. Secondo Cacciotto, l’Amministrazione, ormai prossima alla scadenza del mandato, avrebbe ignorato un’opportunità concreta di sviluppo per il territorio. La speranza, conclude il presidente, è che la prossima guida di Palazzo Zanca possa finalmente prendere in considerazione l’abbattimento della massicciata e la creazione di un’infrastruttura vitale per la comunità di Provinciale.