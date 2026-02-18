 Spaccia marijuana, hashish e funghi allucinogeni: 22enne messinese in manette

Spaccia marijuana, hashish e funghi allucinogeni: 22enne messinese in manette

Redazione

Spaccia marijuana, hashish e funghi allucinogeni: 22enne messinese in manette

mercoledì 18 Febbraio 2026 - 11:30

Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto anche 1000 euro in contanti

MESSINA – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un ventiduenne messinese, colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I poliziotti delle Volanti hanno effettuato una perquisizione domiciliare a suo carico, a seguito di un’attenta attività di controllo del territorio che ha consentito agli operatori di individuare l’abitazione del giovane quale luogo verosimilmente interessato al traffico di sostanze stupefacenti.

L’attività svolta ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 120 grammi di marijuana e 60 grammi di hashish, già suddivise in dosi, materiale utilizzato per il confezionamento degli involucri, nonché circa 150 grammi di funghi allucinogeni. Rinvenuta e sequestrata, altresì, una somma in contanti di oltre mille euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Dopo l’arresto in flagranza di reato, il ventiduenne messinese, su disposizione dellautorità giudiziaria, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, misura cautelare confermata anche all’esito della celebrazione del rito direttissimo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Elezioni a Messina, il centrosinistra torna a riunirsi: “Ci sarà anche Controcorrente”
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED