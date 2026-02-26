Parcheggio di Giostra: il Comune di Messina difende l’apertura e nega pericoli

I tecnici replicano alle contestazioni: scivoli in bitume provvisori e segnaletica potenziata per i mezzi pesanti

Il parcheggio di interscambio a raso di Giostra Sant’Orsola è al centro di un acceso confronto. L’opera, pur essendo già parzialmente fruibile per la cittadinanza, presenta evidenti segni di incompiutezza che hanno sollevato dubbi sulla regolarità della sua apertura al pubblico.

L’area è stata consegnata in via provvisoria il 22 dicembre 2025 per agevolare la viabilità durante le festività natalizie. Ma le immagini attuali mostrano recinzioni di cantiere divelte, reti arancioni abbattute e un manto stradale che in diversi punti appare ancora dissestato o non rifinito.

La questione degli scivoli per disabili

Uno dei punti più critici riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche. La direzione dei lavori, affidata all’ingegner Giovanni Berbiglia, ha spiegato che gli scivoli per i disabili sono stati realizzati in maniera provvisoria utilizzando del bitume, invece del massetto e della pavimentazione previsti dal progetto originale.

I tecnici sostengono che queste rampe, pur non essendo definitive, rispettano le pendenze e la larghezza previste dalla normativa vigente. Viene inoltre specificato che gli scivoli in asfalto verranno rimossi e ricostruiti correttamente non appena i lavori riprenderanno a pieno regime per la fase di “finitura”.

Sicurezza e viabilità dei mezzi pesanti

Oltre alle barriere architettoniche, le contestazioni riguardano la gestione del traffico interno al parcheggio. È stata segnalata la presenza di mezzi pesanti che transiterebbero contromano, creando situazioni di pericolo. Su questo fronte, il responsabile unico del procedimento, geometra Aldo Caspanello, e la direzione lavori hanno annunciato l’installazione di segnaletica verticale aggiuntiva e il restringimento del varco di ingresso.

L’obiettivo è impedire fisicamente l’accesso ai mezzi di grandi dimensioni tramite l’installazione di archetti e pali in acciaio, garantendo un varco di soli 3,50 metri per le auto e un accesso parallelo per i pedoni. Nonostante le rassicurazioni degli uffici, lo stato del cantiere documentato dalle foto scattate in questi giorni descrive un’area ancora lontana dal completamento definitivo, fra transenne abbandonate e lavori fermi.

La Fauci: “Opera incompleta e spreco di risorse”

Tutto contenuto nella risposta all’interrogazione del consigliere comunale Giandomenico La Fauci. Una risposta che “conferma tutto: opera aperta ma incompleta” – dice La Fauci. “Scivoli per disabili realizzati con asfalto provvisorio, segnaletica insufficiente, tir costretti a entrare perfino contromano e lavori ancora da completare. Il parcheggio è stato aperto il 22 dicembre, per le festività natalizie, anche se non era pronto. Adesso il Comune promette: segnaletica, scivoli definitivi e archetti per impedire l’accesso ai mezzi pesanti. Ma il vero problema resta uno: questo parcheggio doveva essere inaugurato oltre un anno fa. È stato aperto in fretta, con cantieri ancora presenti e senza condizioni di sicurezza adeguate. E oggi ci dicono che sarà completato “alla ripresa dei lavori”. Questo parcheggio — come altri parcheggi di interscambio fermi o aperti a metà — è il simbolo di una cattiva programmazione e dello spreco di risorse pubbliche” – conclude La Fauci.