S. Teresa di Riva, controlli a tappeto per la raccolta differenziata

L'assessore Lombardo: "Situazione migliorata, grazie ai cittadini che rispettano l'ambiente"

S. TERESA – Controlli a tappeto sul territorio comunale di S. Teresa di Riva per verificare il corretto conferimento della frazione indifferenziata e contrastare i comportamenti scorretti. L’operazione, disposta dall’assessore al Territorio e Ambiente, Gianmarco Lombardo, ha preso il via questa mattina alle 5, 30 con la collaborazione della Polizia locale e dell’ufficio tecnico.

Un impegno per la tutela dell’ambiente. “Questi controlli rientrano nell’ambito delle azioni volte a migliorare la gestione dei rifiuti e a promuovere il decoro urbano – ha spiegato l’assessore Lombardo -. È importante che tutti i cittadini conferiscano correttamente i rifiuti e rispettino le regole per tutelare l’ambiente e la salute pubblica”.

Primi risultati incoraggianti. Dai primi accertamenti, la situazione è nettamente migliorata rispetto ai primi mesi dello scorso anno. “Questo è un risultato positivo che dimostra che la sensibilizzazione dei cittadini sta dando i suoi frutti – ha commentato Lombardo -. Voglio ringraziare tutti coloro che conferiscono correttamente i rifiuti e contribuiscono a mantenere pulito il nostro paese”.

Un ringraziamento alle forze dell’ordine. L’assessore Lombardo ha inoltre ringraziato l’Assistente Capo Giovanna Freni e il Direttore esecutivo del Contratto Ing. Crisafulli per il loro impegno e la loro professionalità. L’amministrazione comunale ha invitato “tutti i cittadini a collaborare per mantenere pulito il territorio e a conferire correttamente i rifiuti. Per informazioni sulle regole da seguire per la raccolta differenziata – conclude l’assessore Lombardo – è possibile consultare il sito web del Comune o contattare l’ufficio competente”.