S. Teresa di Riva, un successo il primo Diletta Dance Show

In una piazza Marina Militare d'Italia gremita lo show che è stato molto più di un saggio di fine anno

SANTA TERESA DI RIVA – Un evento da ricordare quello andato in scena la sera di domenica 10 agosto in Piazza Marina Militare d’Italia, gremita come mai prima d’ora in occasione del primo Diletta Dance Show, organizzato con passione e curato nei minimi particolari dalla Diletta Dance Academy con direzione artistica di Diletta Lo Monaco, pluricampionessa italiana e mondiale di danza sportiva.

Il Diletta Dance Show è stato molto più di un saggio di fine anno: è stato una vera e propria festa dell’arte e del movimento, un inno alla passione per la danza che ha coinvolto famiglie, amici, turisti e curiosi. Diletta Dance Academy ringrazia di cuore tutti i partecipanti, gli spettatori e i collaboratori che hanno reso possibile questo successo, già pronto a brillare ancora di più nelle edizioni future.

Le emozioni della serata

Uno spettacolo unico nel suo genere, capace di unire emozione, talento e spettacolarità: dai più piccoli ai più grandi, tutti i ballerini della scuola sono stati protagonisti assoluti della serata, regalando al pubblico coreografie mozzafiato, energia travolgente e momenti di pura magia.

La piazza, stracolma in ogni angolo, ha fatto da cornice perfetta ad uno show che ha saputo andare ben oltre le aspettative. Applausi scroscianti, volti emozionati e una comunità unita dalla danza hanno consacrato questo evento come un appuntamento destinato a diventare una tradizione.

A rendere la serata ancora più speciale, l’esibizione straordinaria della ballerina di danze latine Alessia Pecchia, finalista di Amici 2025, che con la sua presenza scenica e il suo talento ha incantato il pubblico, confermando la qualità e il livello dello spettacolo proposto.