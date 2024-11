S. Teresa. Dietro front sulle strisce blu alla stazione, “solo i cretini non cambiano idea”

Il sindaco Lo Giudice ha accolto le rimostranze dei cittadini

S. TERESA – “Solo i cretini non cambiano idea. E io non mi ritengo tale”. Così il sindaco di S. Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, ha annunciato il dietro front dell’amministrazione comunale sui parcheggi a pagamento nel piazzale della stazione ferroviaria. Nei giorni scorsi si erano sollevate in paese numerose proteste per l’istituzione delle strisce blu nell’area. “Ho avuto modo di leggere alcuni commenti, tralasciandone altri che invece li ho ritenuti assolutamente strumentali. Mi sono reso conto però che l’obiettivo di organizzare al meglio lo spazio antistante la stazione ferroviaria prevedendo alcuni stalli a pagamento, non sia stato pienamente né compreso né condiviso”, ha esordito Lo Giudice.

Lo Giudice ha convocato la ditta che gestisce il parcheggio di sosta a pagamento e ha espresso le criticità sollevate da alcuni cittadini. “Ritenendo da sempre che solo i cretini non cambiano idea e non ritenendomi tale – ha proseguito il sindaco – ho espresso alla ditta il desiderio di eliminare la porzione di zona antistante la stazione a pagamento, richiesta che è stata accolta così da porre fine alle polemiche”.

Il primo cittadino di S. Teresa ha comunque precisato che “rimarrà comunque tale la nuova disposizione degli stalli al fine di evitare gli intralci atavici alla circolazione, determinati spesso da una sosta selvaggia”

Durante la settimana in corso, il sindaco ha annunciato una conferenza stampa “per illustrare al meglio il servizio e contiamo entro fine mese di poter avviare questo nuovo servizio di sosta a pagamento”.