S. Teresa. Fino a 4.300 euro per un loculo al cimitero, "il doppio rispetto agli altri comuni" - Tempostretto

Il capogruppo di minoranza, Nino Bartolotta, ha contestato duramente la gestione del cimitero da parte dell'Amministrazione comunale

S. TERESA – Il capogruppo di minoranza Nino Bartolotta è intervenuto per denunciare una “situazione disastrosa” al cimitero centro di S. Teresa. Ai gravi problemi igienico sanitari denunciati ad inizio agosto dal gruppo di opposizione (Nino Bartolotta, Santino Veri, Cristina Pacher e Martina Lombardo) si aggiungono le difficoltà causate dalla mancanza di scale nelle ultime terrazze dell’ingresso principale, “che non consentono – spiega Bartolotta – di onorare i defunti tumulati nelle file più alte”. Analoghe difficoltà – secondo il capogruppo di minoranza – incontrano i cittadini che si recano nelle sopraelevazioni per onorare i loro cari “perché a distanza di anni dalla realizzazione dei loculi sopraelevati, non è stato realizzato l’ascensore la cui mancanza crea non poche difficoltà ai tanti anziani che devono con molta fatica percorrere le ripide rampe di scale che li portano nella parte sopraelevata”.

Il costo dei loculi

Altra questione trattata da Nino Bartolotta è quella del costo dei loculi, che “ha raggiunto il primato in tutto il comprensorio”. Un loculo a S. Teresa viene pagato dai 3.500 euro fino a 4.300 euro, “praticamente – spiega il consigliere di minoranza – il doppio di quanto si paga negli altri comuni del comprensorio”. “Aspettiamo di sapere che fine ha fatto il piano regolatore cimiteriale che è stato profumatamente pagato (25 mila euro) e approvato nel 2014 – incalza Bartolotta – che prevedeva l’ampliamento del cimitero e che avrebbe evitato le brutture e le difficoltà rappresentate dalle sopraelevazioni e avrebbe sicuramente contribuito a calmierare i prezzi”.