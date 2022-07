S. Teresa. Football Summer Camp, conclusa la seconda edizione - Tempostretto

Una settimana tra divertimento e formazione tecnica e mentale per numerosi baby calciatori

S. TERESA – Conclusa la seconda edizione del Football Summer Camp, una settimana di divertimento e formazione tecnica, mentale ed alimentare per tanti baby calciatori. Sul rettangolo verde del Comunale di Bucalo, seguiti da tecnici provenienti dal calcio professionistico, i ragazzi hanno avuto modo di apprendere, approfondire ed implementare le proprie competenze tecnico-tattiche. Sono stati seguiti anche dal punto di vista alimentare: la dieta settimanale, compresa merenda mattutina a base di frutta, è stata pianificata da uno specialista, al fine di poter garantire il giusto apporto calorico giornaliero, considerate le doppie sedute quotidiane programmate. Gli allenamenti sul campo si sono alternati con ore di formazione in aula con il mental coach Cesare Zanotto, che con competenza e leggerezza ha saputo regalare ai ragazzi quelle indicazioni necessarie per poter reclutare ed alimentare le proprie risorse interne ed orientare adeguatamente il focus personale sia nell’ambito sportivo sia in quello relazionale. Comunicazione e leadership è stato il tema del seminario che l’esperto ha tenuto con dirigenti sportivi, allenatori, calciatori, manager, imprenditori e docenti.

Cala così, nel migliore dei modi, il sipario sul Football Summer Camp 2022 diventato ormai un evento tanto gradito ed atteso dalla cittadina jonica, che per sette giorni ha accolto nelle proprie strutture ricettive, commerciali e sportive, tutte le figure professionali che ruotano attorno all’evento. I tecnici del Summer Camp 2022 sono stati: Antonella Casile, Nino Rinaldi, Emanuele Ferraro, Domenico Bombara, Pino Rigoli, Giovanni Costantino, Emanuele Manitta, Simone Berizia, Enrico Santoro, Luca Gugliotta, Pasquale Filiciotto.