S. Teresa. Gli studenti del Comprensivo realizzano un grande murales su temi sociali

L'opera è stata realizzata dal laboratorio artistico del progetto "Giovanni cittadini europei"

S. TERESA – Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di S. Teresa hanno realizzato una grande murales di benvenuto nella sede sella scuola secondaria di primo grado “Lionello Petri”. Il murales, realizzato dal laboratorio artistico del progetto “Giovani cittadini europei” promosso dall’Associazione Ulisse presieduta da Carmelo Cutrufello, è ispirato a numerose sfumature umane e sociali. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo, diretto dalla dirigente scolastica Enza Interdonato, sono stati guidati dall’esperta esterna Cristina Russo con in coinvolgimento dei docenti Maria Ragalmuto e Maria Romeo.

Il progetto “Giovani cittadini europei”

Il progetto è stato avviato nell’ottobre del 2022, grazie ad una finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nell’ambito del bando “Educare Insieme”. Un percorso ampio e articolato di cittadinanza attiva che, attraverso mille ore di laboratori interni e percorsi di approfondimento mirati, e nella fase seminariale anche all’esterno, ha trasmesso agli studenti nuove competenze: visione e risorse del territorio nel quale vivono e la conoscenza dell’Europa, le istituzioni che la rappresentano e le possibilità che l’area Ue offre per il loro futuro; inoltre è stato dato spazio alle nuove tematiche globali, come i temi dell’ambiente, della transizione ecologica e sostenibilità; la corretta informazione, educazione al web, l’intelligenza artificiale e i princìpi della Costituzione.

“Un anno e mezzo di lavoro intenso”

“Siamo molto soddisfatti di quanto fatto – ha commentato il presidente di Ulisse, Carmelo Cutrufello – un anno e mezzo di lavoro intenso e di una rete di professionalità che si sono adoperate a fianco di questi ragazzi nel loro percorso di crescita educativa. Un grazie a tutti e in particolare all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia che ci ha supportato in una fase importante dell’attività seminariale svolta”.

“Siamo stati molto contenti di essere partner del progetto – ha affermato la dirigente Interdonato – dare spazio a iniziative di tale valore consente alla scuola di essere calamita di attrattori educativi e di aprirsi anche fuori dall’ambito didattico”.

Il significato del murales

Il grande murales di benvenuto condensa e affronta nel suo complesso un certo numero di sfumature umane e sociali nelle quali i giovani ragazzi, e non solo, si sentono coinvolti e allo stesso tempo partecipi, nel loro presente e in prospettive future.



“Il cuore che racchiude il tutto è senza dubbio la Cultura – spiega la curatrice Cristina Russo -. Cultura legata ai libri, alla lettura, alla scrittura, al sapere, che permette ad ognuno di noi di riuscire ad elevarsi, così da essere liberi pensatori e, di conseguenza, liberi di scegliere”. Sul murales c’è una citazione di Virgilio: “Felix qui potuit rerum cognoscere causas”, ‘fortunato colui che ha potuto conoscere le cause delle cose’ . E poi le scarpette rosse per sensibilizzare al rispetto delle donne, il simbolo della farfalla: la leggerezza dei giovani e il volo da spiccare nelle loro vite. Infine, il tema dell’inclusione, due bimbi in pigiama a righe davanti ad una porta appena aperta, con petali rossi, finalmente insieme.