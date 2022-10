S. Teresa. Il "Caffè Riva d'Arte" festeggia dieci anni di attività e guarda al futuro - Tempostretto

Venerdì nel Palazzo delle Cultura un evento alla presenza di numerosi ospiti

S. TERESA – Tra ricordi e progetti futuri il “Caffè Riva D’Arte” festeggia dieci anni di attività. Venerdì 14 ottobre nelle sale del Palazzo della Cultura (ex Villa Crisafulli-Ragno), l’associazione culturale Caffè d’Arte – Il Paese di fronte al Mare festeggia il decimo anno di attività, aggiungendo al nome già conosciuto il sostantivo Riva, in onore al proprio Comune. È prevista la presenza delle autorità comunali e altri ospiti di livello, oltre a buona parte degli artisti che nel corso del tempo hanno condiviso i valori del “Caffè Riva d’Arte” e hanno ottenuto, grazie al loro talento, riconoscimenti ed una opportunità di espressione.



I fondatori Melina Patanè, Antonello Bruno e Gabriele Camelia (nella foto) raccoglieranno le emozioni ed i racconti degli artisti ospiti e getteranno le basi per future collaborazioni e progetti. Previste performance nei vari campi da sempre valorizzati dall’associazione: poesia, musica, teatro e cultura nel senso più ampio del termine.