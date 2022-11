S. Teresa. Il Lions Club apre l'anno sensibilizzando sulla donazione degli organi - Tempostretto

Avviata un'importante campagna con attività nelle scuole, nelle parrocchie e nel tessuto sociale

S. TERESA – Il Lions Club S. Teresa ha avviato un’importante campagna di sensibilizzazione territoriale sulla donazione degli organi. E’ stata presentata la brochure informativa predisposta dal club che, assieme ad altre attività nelle scuole, nelle parrocchie e nel tessuto della società civile, costituirà lo strumento divulgativo scelto per favorire la cultura della donazione.

Il progetto, presentato in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno sociale del Lions Club, viene proposto come “pilota” nel territorio della provincia di Messina, e avrà come punto di partenza il protocollo di intesa con le amministrazioni locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni e le parrocchie. Testimonial d’eccezione è stato Roberto Crisafulli, presidente del Lions Club di S. Teresa, che ha raccontato con grande emozione il proprio percorso, conclusosi lo scorso anno col trapianto di un rene e il ritorno alla piena fruizione di tutte le attività quotidiane.

Il tema della serata è stato introdotto dal delegato distrettuale Antonio Barbaro Parisi e da Leonardo Racco, referente dell’area orientale del service “Promozione della donazione”. Dopo l’intervento del presidente di zona Isidoro Barbagallo, il presidente di circoscrizione Andrea Donsì ha illustrato le linee guida del progetto e le prospettive di applicazione in ambito territoriale provinciale.

Durante la serata sono stati presentati tre nuovi soci, Elvira Romolo, Carmelo Sturiale e Massimiliano Muscolino, e sono stati consegnati dei riconoscimenti ai soci Massimo Caminiti, Orazio Faramo e Onofrio Chillemi.

Ha concluso la serata, Mariella Sciammetta, past presidente del consiglio dei governatori multidistretto 108 Italy, la quale ha elogiato le iniziative del club santateresino, per l’importante attività di sensibilizzazione pubblica e che vede l’impegno dei Lions accanto ad altre associazioni come l’Admo, l’Aido, l’Avis e la Croce Rossa Italiana.



