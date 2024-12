S. Teresa. Incendio devasta ferramenta sul lungomare, Vdf ancora al lavoro

Il rogo è scoppiato intorno alle 3 di notte. Evacuate le abitazioni vicine

S. TERESA – Un devastante incendio ha distrutto nella notte l’attività commerciale “Bricolage Carnabuci” ubicata sul lungomare di S. Teresa. Le fiamme, alimentate dai materiali infiammabili che si trovano all’interno del negozio, si sono rapidamente propagate nei vari ambienti, minacciando anche gli edifici vicini. Sul posto, chiamati dal proprietario, sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni e i carabinieri, che hanno evacuato le abitazioni limitrofe. Per agevolare le operazioni, la polizia locale ha deviato il traffico, in direzione Catania, sulla parallela Ss114. L’incendio è divampato intorno alle 3 e le operazioni di spegnimento delle fiamme non si sono ancora concluse.