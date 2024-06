S. Teresa. Inclusione e crescita: l’impegno dell’associazione Dispari onlus per i ragazzi

Arte, musica e solidarietà: un anno di successi, base per futuri progetti

S. TERESA DI RIVA – L’associazione Dispari Onlus (presieduta da Natalia Polmo) ha celebrato la chiusura dell’anno sociale, un anno ricco di attività e successi. Grazie all’impegno e alla dedizione dei volontari, dei ragazzi e delle loro famiglie, l’associazione ha potuto realizzare numerosi progetti, tra cui quelli di arte terapia e musicoterapia. Questi progetti, resi possibili anche grazie al prezioso supporto di alcune associazioni del territorio, hanno avuto un impatto significativo sulla vita dei ragazzi, offrendo loro l’opportunità di esprimersi, sviluppare la creatività e rafforzare le proprie abilità sociali.

In occasione della chiusura dell’anno sociale, le famiglie e i ragazzi della Dispari hanno voluto esprimere la loro profonda gratitudine a coloro che hanno contribuito al successo dell’associazione. Un particolare ringraziamento è stato rivolto Roberto Crisafulli, presidente dei Lions Club Santa Teresa di Riva, per il suo costante sostegno e la sua generosità; Marina Foti, dei Leo Club Santa Teresa di Riva, per la sua preziosa collaborazione e il suo entusiasmo; Nino Bucalo, socio dell’Amando Volley Asd – Santa Teresa di Riva, per la sua donazione di materiale da cancelleria, un computer e un televisore.

Grazie al contributo di queste persone e di tante altre, l’associazione Dispari Onlus ha potuto continuare a svolgere la sua importante missione, offrendo ai ragazzi con disabilità un ambiente accogliente e stimolante dove poter crescere e sviluppare il proprio potenziale. L’associazione guarda con fiducia al futuro, pronta ad affrontare nuove sfide e a realizzare nuovi progetti, sempre al fianco dei ragazzi con disabilità e delle loro famiglie.