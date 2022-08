S. Teresa. L'aula consiliare intitolata a Mario Muscolino, il sindaco: "Esempio di rettitudine" - Tempostretto

Ieri sera la cerimonia alla presenza del primo cittadino e dei familiari

S. TERESA – L’aula consiliare di S. Teresa è stata ufficialmente intitolata all’insegnante Mario Muscolino. Il Consiglio comunale aperto, convocato dalla presidente Mimma Sturiale per la presa d’atto dell’intitolazione, si è svolto ieri sera nel giardino del Palazzo della Cultura. “Insegnante, politico appassionato e grande oratore”, così il sindaco Danilo Lo Giudice ha ricordato la figura di Mario Muscolino, “un nostro concittadino – ha aggiunto – che è stato un esempio di vita per l’intero comprensorio”. Per il primo cittadino di S. Teresa, “l’intitolazione dell’aula consiliare, intesa come luogo della più alta espressione della democrazia, rende onore ad uno dei nostri concittadini più illustri che ha portato avanti i valori di rettitudine, onestà, umiltà e correttezza”. Lo Giudice ha inoltre ringraziato i familiari presenti alla manifestazione. “Mario Muscolino – ha concluso – da lassù non potrà che essere felice di questa grande manifestazione di affetto che la comunità ha voluto tributargli”.

Originario di Antillo, ha vissuto a S. Teresa

Nativo di Antillo, borgo collinare nel quale trascorse gli anni della fanciullezza e dell’adolescenza e con il quale mantenne sempre un fortissimo legame affettivo, Mario Muscolino vissuto principalmente a S. Teresa di Riva, località nella quale ha fissato la residenza sua e della propria famiglia e per la quale si è fortemente prodigato, impegnandosi nella politica amministrativa locale e nel sociale. Proprio a S. Teresa, repentinamente, è stato colto da morte improvvisa, quando ancora tanti progetti e tante iniziative aveva in cantiere e voleva decisamente portare avanti; infatti, a 67 anni compiuti da pochi mesi, era ancora una persona ricca di risorse culturali e morali, protesa a dare il proprio contributo al dibattito politico ed amministrativo della comunità santateresina, attento e partecipe agli sviluppi dello scenario nazionale, con il suo bagaglio inesauribile di esperienza e di competenze accumulate nel tempo.