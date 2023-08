S. Teresa. Meditazioni su Maria-Novena alla Madonna del Carmelo", il volume di mons. Trafny - Tempostretto

Presentato nel Santuario alla presenza del parroco Ettore Sentimentale, nel corso di una toccante cerimonia. Il libretto dedicato al companto padre Mercurio

S. TERESA DI RIVA – “Meditazioni su Maria – Novena della Madonna del Carmelo, 2021”. E’ il titolo del volume scritto da mons. Tomasz Trafny, presentato nel corso di una toccante cerimonia vissuta nella cornice del Santuario omonimo a S. Teresa di Riva. Felice la coincidenza del giorno (4 agosto) per ricordare l’anniversario della nascita al Cielo di don Salvatore Mercurio, indimenticato parroco per oltre 20 anni, cui è dedicato l’opuscolo e la memoria del santo curato d’Ars, Giovanni Maria Vianney. Dopo una breve presentazione del parroco, padre Ettore Sentimntale e alcune notizie preziose fornite da mons. Trafny circa la genesi del libretto, l’autore ha firmato con tanto di dedica le copie dei presenti. (Per richiedere le copie – evidenzia il parroco – si può chiamare il numero 0942791534).