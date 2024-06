S. Teresa modello di accessibilità e inclusione, confermata la Bandiera Lilla

L'impegno si traduce in azioni tangibili, tra cui la realizzazione di percorsi accessibili e l'abbattimento delle barriere architettoniche

S. TERESA DI RIVA ha ottenuto per il terzo biennio consecutivo la prestigiosa Bandiera Lilla, confermando il ruolo di eccellenza in materia di accessibilità e inclusione. Questo importante traguardo testimonia l’impegno costante dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Danilo Lo Giudice, nel rendere il territorio fruibile da tutti, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

“Non ci accontentiamo dei risultati ottenuti – ha commentato il primo cittadino – continuiamo a lavorare con tenacia per migliorare l’accessibilità in modo concreto e diffuso. Questo impegno si traduce in azioni tangibili, tra cui la realizzazione di percorsi accessibili, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’organizzazione di eventi e attività inclusive, e la formazione del personale per un’accoglienza e un servizio adeguati”. Il presidente di Bandiera Lilla, Roberto Bazzano, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto da Santa Teresa di Riva, affermando: “Santa Teresa di Riva dimostra che l’attenzione verso l’accessibilità e l’inclusione può diventare una modalità di lavoro strutturale all’interno dell’amministrazione pubblica. Un esempio virtuoso che speriamo possa ispirare altri Comuni a intraprendere un percorso simile”.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di rendere Santa Teresa di Riva un territorio davvero accessibile a tutti, garantendo a ogni cittadino la possibilità di vivere e partecipare alla vita sociale in modo pieno e autonomo. Questo impegno si inserisce in un quadro più ampio di politiche di welfare e coesione sociale, volte a costruire una comunità inclusiva e solidale.