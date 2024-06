S. Teresa. Musica e solidarietà: serata di beneficenza in piazza del Santuario del Carmelo

L’obiettivo principale dell'iniziativa è raccogliere fondi per completare la "tettoia", una struttura per le attività parrocchiali che sorge su un'area alle spalle del Santuario

S. TERESA DI RIVA – La comunità di Santa Teresa di Riva si prepara per un evento speciale di musica e solidarietà. Il 16 giugno, alle 20,30, la parrocchia Santa Maria del Carmelo (guidata da padre Ettore Sentimentale) e la Fidapa S. Teresa di Riva-Val D’Agrò (presieduta da Osanna Rifatto) avrà luogo una serata di beneficenza nella piazza antistante il Santuario omonimo.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è raccogliere fondi per completare la tettoia della parrocchia, che sorge su un’area alle spalle del Santuario. Questa struttura sarà destinata ad ospitare le attività dei vari gruppi parrocchiali. Per raggiungere lo scopo, gli organizzatori hanno preparato un programma ricco di iniziative: esibizioni musicali con bambini, ragazzi, giovani artisti e gruppi musicali locali, che si esibiranno con melodie coinvolgenti e ritmi accattivanti. Contestualmente vi sarà una degustzione solidale. I partecipanti avranno l’opportunità di gustare specialità gastronomiche preparate artigianalmente dai parrocchiani. Dolci, piatti tipici e gelati saranno offerti gratuitamente, ma chi desidera sostenere la causa potrà fare una donazione libera.

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza. “Sarà una serata di festa e condivisione – spiegano gli organizzatori – un’occasione per stare insieme, divertirsi e allo stesso tempo sostenere un progetto importante per la nostra comunità”. Chiunque voglia contribuire alla raccolta fondi può partecipare alla degustazione e, inoltre, effettuare una donazione libera presso i seguenti punti presso la parrocchia e la Fidapa. L’appuntamento è fissato per il 16 giugno, alle 20,30, nella piazza antistante il Santuario Santa Maria del Carmelo a Santa Teresa di Riva.