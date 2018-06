Torrente Savoca, finanziato progetto esecutivo per mitigare i rischi. IL VIDEO

S. TERESA. Finanziata la progettazione esecutiva (per un ammontare di 100mila euro) legata ai lavori di sistemazione idraulica del torrente Savoca, che divide S. Teresa di Riva e Furci Siculo. “Si tratta di un passaggio fondamentale – spiega il sindaco di S. Teresa, Danilo Lo Giudice – per giungere alla progettazione esecutiva, al fine di appaltare l’opera nel suo primo stralcio per un importo di 2 milioni e 850mila euro. Il tutto – aggiunge - verrà seguito dalla struttura commissariale di Palermo-Il nostro obiettivo è velocizzare il più possibile questa opera molto importante per la nostra comunità e per la salvaguardia del territorio”. L’INTERVISTA: https://youtu.be/z7vFJXJ--I8

Il torrente Savoca in Piena